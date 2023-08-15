屏縣府嗆「請不要歧視」　王鴻薇再揭：高捷施工坍塌承包商是隆大

▲王鴻薇「屏東25億球場100年才能回本！菊系愛將陳金德是建商獨董！記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對屏東縣國際棒球場統包工程案，國民黨立委王鴻薇15日舉行記者會，指控「屏東縣前瞻建設棒球場100年才能回本，菊系愛將陳金德是建商獨董」；而屏東縣政府則發布7點聲明反擊，「請不要歧視屏東，傲慢地覺得屏東人什麼都不配得到！」對此，王鴻薇再揭發，2005年高雄捷運施工坍塌，其承包商就是隆大，還讓當時的技術顧問日商前田營造及三信工程信譽受損。

對於王鴻薇指控，屏東縣政府發表7點聲明反擊，稱國家建設不能著眼在「成本」、「效益」上，否則人口數永遠比不上台北的屏東，每項建設的效益評估恐怕都過不了關，「請不要歧視屏東，傲慢地覺得屏東人什麼都不配得到！」

王鴻薇指出，早上她揭露屏東縣國際棒球場標案，除了本身財務可行性評估要一百年才能回本以外，建商隆大營建獨立董事陳金德更是監察院長陳菊愛將。屏東縣政府在召開記者會之前就先準備反擊，民進黨發言人也傾巢而出，對她所拿出來的資料無法否認，只會用「不能歧視屏東」這類戰南北的話術，反擊弱到爆。

「既然屏東縣府打算裝睡，我就再揭發更多。」王鴻薇透露，隆大營建雖然在新聞稿稱過去沒碰過公共工程，但2005年高雄捷運施工坍塌，其承包商就是隆大，還讓當時的技術顧問日商前田營造及三信工程信譽受損，簡直丟臉到日本去。

至於隆大的政治獻金紀錄，王鴻薇直言，那也是一片綠油油，屏東人當然該得到應有的建設，但民進黨拿著民脂民膏，難道不應該花在刀口上？正如非核家園，表面理由冠冕堂皇，結果是民進黨賺飽而台電跌倒，痛批「監督就是歧視嗎？笑死人的邏輯，只有民進黨敢講，到底有多少不可告人的事，才這樣害怕監督？」