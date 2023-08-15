大稻埕最後1場「360秒」加碼煙火秀明上演　擴大交管範圍看這裡

▲北市大稻埕煙火秀最後一場加碼360秒，警力將擴大疏導範圍。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

大稻埕花火節，因為被颱風連續阻饒停辦2周，從上周起加碼360秒，引發民眾熱烈迴響，主辦單位在16日又再度加碼360秒煙火秀，預估也將吸引大批人潮進入水門內近距離欣賞煙火秀，北市警局交通警察大隊也不敢大意，也將進行交通疏導作業。

大稻埕夏日節，將在16日舉行最後一場加碼6分鐘的煙火秀，從7月5日第一場開始歷經6個星期，北市政府警察局持續動員大量警力，疏導交通秩序，持續擴大交通管制作為，也提前疏導下班尖峰車流，並依現場狀況執行各項擴大疏導措施。

首先，針對停車管制，從16日上午10時至次日0時，淡3至5號水門堤外路邊停車格取消、淡4號水門外規劃緊急應變通道。

其次，水門管制也將在16日下午7時至9時30分淡3至5號水門禁止車輛進出；淡1號水門桂林堤外機車便道管制車輛往北。

最後也擴大彈性管制範圍，從16日下午8時至9時30分，視狀況彈性管制車輛只出不進（住戶開放通行）。

針對管制範圍：第一階段為環河北路（含）以東、民權西路（不含）以南、延平北路（不含）以西、忠孝西路（不含）以北範圍內區域，並視人、車潮擴大第二階段管制，往東延伸至重慶北路（不含），同時擴大周邊疏導範圍。

在路口方面，環河北路、民族西路口管制往南；鄭州路、塔城街口管制往西；民生西路、延平北路口管制往西（下午7時30分起）。

至於高架、快速道路方面分成3部分。首先華江橋、忠孝橋往北進入環河高架道路匝道管制。其次，環河高架道路往北疏導由貴陽街下匝道。最後，和平西路、洛陽停車場匝道往北環河高架道路方向管制。

雖是平日最後一場6分鐘煙火秀，北市警局交通警察大隊仍呼籲，開車民眾應避免行經管制區域周邊，東西向車流請改道酒泉街、民族東（西）路、愛國東（西）路及忠孝西路。

南北向車流可改道重慶南（北）路、承德路及中山南（北）路，並籲請民眾儘量搭乘大眾捷運 (北門、雙連、中山及大橋頭站）前往觀賞煙火秀。