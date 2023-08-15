　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大稻埕最後1場「360秒」加碼煙火秀明上演　擴大交管範圍看這裡

▲▼北市大稻埕煙火秀最後一場加碼360秒，警力將擴大疏導範圍。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市大稻埕煙火秀最後一場加碼360秒，警力將擴大疏導範圍。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

大稻埕花火節，因為被颱風連續阻饒停辦2周，從上周起加碼360秒，引發民眾熱烈迴響，主辦單位在16日又再度加碼360秒煙火秀，預估也將吸引大批人潮進入水門內近距離欣賞煙火秀，北市警局交通警察大隊也不敢大意，也將進行交通疏導作業。

大稻埕夏日節，將在16日舉行最後一場加碼6分鐘的煙火秀，從7月5日第一場開始歷經6個星期，北市政府警察局持續動員大量警力，疏導交通秩序，持續擴大交通管制作為，也提前疏導下班尖峰車流，並依現場狀況執行各項擴大疏導措施。

首先，針對停車管制，從16日上午10時至次日0時，淡3至5號水門堤外路邊停車格取消、淡4號水門外規劃緊急應變通道。

其次，水門管制也將在16日下午7時至9時30分淡3至5號水門禁止車輛進出；淡1號水門桂林堤外機車便道管制車輛往北。

最後也擴大彈性管制範圍，從16日下午8時至9時30分，視狀況彈性管制車輛只出不進（住戶開放通行）。

▲▼北市大稻埕煙火秀最後一場加碼360秒，警力將擴大疏導範圍。（圖／記者邱中岳翻攝）

針對管制範圍：第一階段為環河北路（含）以東、民權西路（不含）以南、延平北路（不含）以西、忠孝西路（不含）以北範圍內區域，並視人、車潮擴大第二階段管制，往東延伸至重慶北路（不含），同時擴大周邊疏導範圍。

在路口方面，環河北路、民族西路口管制往南；鄭州路、塔城街口管制往西；民生西路、延平北路口管制往西（下午7時30分起）。

至於高架、快速道路方面分成3部分。首先華江橋、忠孝橋往北進入環河高架道路匝道管制。其次，環河高架道路往北疏導由貴陽街下匝道。最後，和平西路、洛陽停車場匝道往北環河高架道路方向管制。

▲▼北市大稻埕煙火秀最後一場加碼360秒，警力將擴大疏導範圍。（圖／記者邱中岳翻攝）

雖是平日最後一場6分鐘煙火秀，北市警局交通警察大隊仍呼籲，開車民眾應避免行經管制區域周邊，東西向車流請改道酒泉街、民族東（西）路、愛國東（西）路及忠孝西路。

南北向車流可改道重慶南（北）路、承德路及中山南（北）路，並籲請民眾儘量搭乘大眾捷運 (北門、雙連、中山及大橋頭站）前往觀賞煙火秀。

ET快訊
DJ SODA遭襲胸列「日本之恥」！主辦方首發聲
快訊／曾治豪結婚了！　辣妻是「初代黑澀會美眉」
護理師見「快篩3條線」嚇呆！醫曝原因　驚喊：還一次2個
DJ SODA怒了！最惡劣是她「用力揉捏我的右胸」　公開鐵證
越南開放電子簽「包括台灣」　費用、申請方式一次看
中華隊奪金國手搭機猝死！　友嘆：一生戰績彪炳
「死亡彎道」連2死傳煞氣過重　修行人到場發毛：他還在
福原愛最慘被國際通緝沒在怕！「收入仍破億」過富婆生活
「3學群」缺最多！　分發入學缺額創10年次高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

22歲酒駕累犯男嗨玩上路　馬路中間倒下「就地休息」酒測0.7破表

抓到了！世客博停車場砸車窗竊案　警調上百支監視器逮人

貨運司機不滿排班持麵包刀殺了同事！判刑14年半定讞

「微甜女孩諶多芬」遭詐！幫父找看護...仲介負責人竟是通緝犯

快訊／蘇花公路東澳隧道事故　「蘇澳⇄東澳 」緊急雙向封閉

好狠！7歲女童餓到僅剩13.5公斤　狠繼父凌虐還掐頸

聽障保齡球奪金！國手猝死　友嘆：一生「無聲無息」但戰績彪炳

快訊／台南安平望月橋驚見女浮屍　警消打撈上岸家屬悲痛指認

有詭！毒蟲躲監視器進出透天厝　仿《教父》槍藏馬桶水箱

老公整夜沒回家…她見機車停魚塭旁急報警！救起已成冰冷遺體

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

22歲酒駕累犯男嗨玩上路　馬路中間倒下「就地休息」酒測0.7破表

抓到了！世客博停車場砸車窗竊案　警調上百支監視器逮人

貨運司機不滿排班持麵包刀殺了同事！判刑14年半定讞

「微甜女孩諶多芬」遭詐！幫父找看護...仲介負責人竟是通緝犯

快訊／蘇花公路東澳隧道事故　「蘇澳⇄東澳 」緊急雙向封閉

好狠！7歲女童餓到僅剩13.5公斤　狠繼父凌虐還掐頸

聽障保齡球奪金！國手猝死　友嘆：一生「無聲無息」但戰績彪炳

快訊／台南安平望月橋驚見女浮屍　警消打撈上岸家屬悲痛指認

有詭！毒蟲躲監視器進出透天厝　仿《教父》槍藏馬桶水箱

老公整夜沒回家…她見機車停魚塭旁急報警！救起已成冰冷遺體

達比修有刷新日投紀錄！1919K超越野茂英雄　差點大聯盟30隊制霸

蔣市府首位官員被撤換！公園處長因性騷案遭調職　蔣萬安：先讓她離開

DJ SODA遭襲胸列「日本之恥」　主辦方首發聲「犯人已鎖定」提刑事告訴

律師願「ALL IN賭高虹安有罪」　舉2理由：不會用政治迫害形容

張藝興對女舞者「頂胯下編排」惹議！　猥瑣 vs. 常見陸網掀正反論戰

AI推升散熱需求　美系外資調高奇鋐目標價至380元

挺進偏鄉教養院義剪　台南志工服務城鄉零距離

42歲男如廁後狂噴鮮血　竟是痔瘡掉到肛門外…醫搖頭：已經第3級

台大分發入學管道佔比全國第二　校方：明年申請入學擬增至5成

遊歐意外事故頻傳　外交部強烈建議加保醫療險

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

139線連2死　修行人到場：他還在

曾打敗黑嘉嘉！　「棋界宋慧喬」淚控棋王性騷擾

高虹安恐遭重判　難脫身關鍵原因曝光

雲林惡火2死犯案動機曝光！　長子放火釀2死

19歲女開「爸爸的賓士」闖紅燈　騎士腦出血送醫

「棋界宋慧喬」淚控性騷擾　棋王回應了

快訊／雲林惡火2死！屋主33歲兒涉縱火遭逮

雲林凌晨惡火！　父親及2子女無生命跡象

9秒就有5騎士違規騎人行道！就在高雄

即／父救11歲溺水兒遭滅頂！送醫不治

高虹安涉貪不認罪　損2次減刑機會

更多熱門

相關新聞

航空嘉年華登場中警公布交通路線

航空嘉年華登場中警公布交通路線

空軍第三戰術戰鬥機聯隊將於明（12）日上午7時至傍晚5時，於台中清泉崗基地舉辦「112年國防知性之旅」營區開放活動，活動項目有雷虎小組特技表演、各型主力戰機性能展示、空軍樂儀隊表演、地面靜態裝備展示及園遊會等，台中市警局預估將湧入萬人，已規劃加強機場周邊及重要道路交通疏導，籲請民眾務必配合。

大稻埕花火颱風停放2次　8/9加碼翻倍放360秒

大稻埕花火颱風停放2次　8/9加碼翻倍放360秒

竹山靈德廟城隍慶祝192年聖誕

竹山靈德廟城隍慶祝192年聖誕

高雄女警「超破台語」宣傳萬安演習

高雄女警「超破台語」宣傳萬安演習

大稻埕煙火改善首日仍塞爆　蔣允諾再精進交通

大稻埕煙火改善首日仍塞爆　蔣允諾再精進交通

關鍵字：

大稻埕煙火秀交通管制

讀者迴響

熱門新聞

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

最美英文老師轉型當藝人！「拍片教髒話」遭開除

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

結婚2年「老公每晚都要」！她崩潰：睡覺變折磨

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

連5客點薯條不加鹽他傻眼　網曝原因

「隱形渣男」星座排名曝光　第1名愛偷吃性生活玩超開

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面