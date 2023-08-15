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剛念完六年級！美13歲少女遭性侵懷孕　禁止墮胎「被迫產下男嬰」

▲▼美國德州「心跳法案」2021年9月1日正式生效，禁止懷孕6周後墮胎。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國密西西比州2007年通過墮胎禁令，禁止婦女懷孕15周後墮胎，最高處10年徒刑，立法引發民間組織提告違憲，大法官因此重新審視1973年的羅訴韋德案。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國最高法院2022年6月正式推翻羅訴韋德案，將是否保障墮胎權的權力交還各州。密西西比州一名13歲少女才剛念完六年級，就遭陌生人性侵懷孕，在該州內無法墮胎，因為家庭經濟因素也難以跨州墮胎，升上七年級前被迫生下一名男寶寶。據估計，全美有約2500萬名育齡婦女受到法律限制墮胎權。

根據《衛報》報導，倡導組織「生育權中心」（Center for Reproductive Rights）表示，自最高法院裁決推翻羅訴韋德案以來，美國已有14個州頒布了禁止墮胎服務的法律。密西西比州與其他許多禁止墮胎的州一樣，只有遭到性侵或危及產婦生命的情況下才能批准墮胎，但性侵必須有報案紀錄才有資格合法墮胎。非營利組織估計，全美有3分之2的性侵案件未向警方報案。

▲▼ 美國德州2019年有團體群聚抗議墮胎限制。（圖／達志影像／美聯社）

▲密西西比州13歲少女因無法墮胎，被迫產子。圖為美國德州民眾於2019年抗議墮胎限制。（圖／達志影像／美聯社）

據美國《時代》雜誌14日報導，密西西比州克拉克斯代爾市鎮（Clarksdale）化名Ashley的13歲少女2022年秋天遭性侵懷孕，但想墮胎卻不容易。原先往南開車距離2.5小時可以到傑克森婦女健康中心（Jackson Women's Health）墮胎，但最高法院裁決確立的2周後，作為密西西比州最後一家提供墮胎手術的診所已於去年7月關門大吉。

另外，從克拉克斯代爾往北1.5小時車程，可抵達田納西州曼菲斯市（Memphis）的一家墮胎診所，但如今包含田納西州在內，密西西比周圍所有的州全數禁止墮胎。最近可墮胎的醫療院所在伊利諾州芝加哥，距離Ashley的居住地有9個多小時車程。Ashley的母親Regina表示，考量到這整趟行程、請假與手術費，遠赴芝加哥為女兒墮胎的費用實在難以負擔。

▲每年全球墮胎案例有4400萬例。（（圖／達志影像／美聯社）

▲全美約2500萬名育齡婦女受到墮胎限制。（圖／達志影像／美聯社）

據估計，美國約有2500萬名15至33歲的女性生活在有墮胎限制的州。Ashley因為嚴重嘔吐被母親帶到醫院檢查，才發現她已懷孕10至11周。Regina表示，女兒後來終於敞開心房，願意對她訴說事發經過，女兒說當時她自己在屋外拍攝TikTok影片，叔叔和兄弟姊妹就在家裡，但一名男子進到前院性侵她，她不曉得那人是誰，也沒有任何目擊者，事發後她選擇隱忍。

警方向《時代》證實，已對此案提交報告，由於涉及未成年人將拒絕公開評論。Ashley懷孕39周後產下一名男嬰，小名叫做花生（Peanut），她說分娩過程「很痛」。密西西比州長期存在健康不平等，黑人女性死於妊娠相關併發症的機率是白人女性的4倍。據古特馬赫研究所（Guttmacher Institute）數據，尋求墮胎女性6成是有色人種，其中半數生活條件在美國聯邦貧窮線之下。

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