有夠壯！帥警徒手推動2.8噸故障車　裸上身秀肌肉比賽畫面曝光

▲台中一名楊姓員警熱愛健身，日前協助民眾將故障車推至路邊，僅靠一己之力就完成。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市一名男子10日駕駛廂型車行經西屯區，車輛因不明原因故障，卡在路中。巡邏員警楊舜閔見當下車流量大，靠著一己之力將2.8噸的廂型車推至路邊，原來楊員熱愛健身，是擁有整身肌肉的猛男，還將此運用在工作上，成功協助民眾。

第六警分局協和所員警楊舜閔今年26歲，從就讀警專期間就相當熱愛健身，還曾參加過大大小小的賽事，鍛鍊身材從沒間斷，一身健壯身材，明顯可看出胸肌、腹肌，強大的力量也在緊急時刻發揮作用。

一名57歲賴男10日開著廂型車行經台灣大道與工業區一路口，車輛突然「刁車顧路」，整輛車就卡在路中，嚴重影響交通。巡邏員警楊舜閔見狀，趕緊協助交管，並且協助聯絡拖吊車，不過眼見路口車流量大，為避免壅塞、造成事故，楊員徒手推動2.8噸、自身體重40倍的廂型車，輕鬆排除故障車狀況，也讓賴男鬆了一口氣，相當感謝警方。

警方表示，民眾出遊若發生車輛故障，應於後方適當距離放置警示牌，人員退至安全處所後再聯繫道路救援，出門前應先行檢查車輛五油三水，才能快樂出門，平安返家。