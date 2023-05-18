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網購抗漲祭優惠！日用箱購買一送一　衛生紙一抽0.064元

東森購物網精選日用品下殺（圖／翻攝東森購物網）

▲東森購物網精選日用品下殺優惠，舒潔棉柔舒適抽取衛生紙限時限量買一送一。（圖／翻攝東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

5月報稅季，不少民眾繳完稅後荷包大縮水，但民生必需品需要補貨省不了，消費時更加精打細算，較低價的商品成了採買優先選項，儘管如此，日用品買氣在網購通路仍有成長，業者也順勢精選各種激省日用品限時下殺，幫忙減輕荷包負擔。

正值報稅季，更要懂得省錢採購，東森購物網根據站上銷售狀況指出，近期日用品整體買氣不減反增，成長240%，又以衛生紙、衛生棉賣最好，分佔熱賣排行第一、二名，趁著特惠價格，單包換算下來划算，不少人直接下單一整箱或大組數買起來囤，另外，保險箱限時擴大加碼東森幣折抵12%，例如QIN指靜脈智慧保險箱，最高折1030元，等於88折，因此成為站上熱門商品。

想要抗漲，東森購物網推出品牌聯合慶，精選日用品祭出超殺優惠，妙管家滿2件享9折、舒潔指定商品滿1099折200、靠得住滿699折100，其中舒潔棉柔舒適抽取衛生紙（100抽x20包x3串/箱）限時限量買一送一，特價1500元，此外更有東森獨家限量組合，靠得住熱銷系列草本抑菌+輕柔衛生棉特惠組，任選18包再送6包只要799元，把握這波促銷可以幫荷包省下不少。

PChome 24h購物也觀察到站上近一月日用品買氣較上月成長10%，其中最熱銷的Top 3品類依序為衛生紙、成人紙尿褲以及衛生棉，進一步分析站上消費者多以箱購、多組數商品為主，即日起至5/29祭出「抗漲美學」活動，精選日用品、食品、居家生活品類等，限時下殺12折起。

PChome 24h購物精選日用品下殺（圖／PChome 24h購物提供）

▲BOXMAN 超柔韌抽取式衛生紙（150抽x84包），即日起至5/29特價799元。（圖／PChome 24h購物提供）

其中特別推薦熱銷商品如「BOXMAN 超柔韌抽取式衛生紙（150抽x84包）」，每包增量50%、每箱共計增量4,200抽，特價799元，折扣後相當於0.064元一抽；「好奇 純水嬰兒濕巾加厚型（80抽x10包/箱），共2箱」，領券折後709元，再送50 P幣；「白蘭香氛洗衣球 質感小蒼蘭（23顆/袋），共6袋」，下殺54折，特價649元，結帳金額滿999元還可現抵100折價券。

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