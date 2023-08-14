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聯強國際攜手DJI　推雙鏡頭新空拍機AIR 3與Osmo Action 4

▲▼聯強國際攜手DJI推雙鏡頭新空拍機AIR 3。（圖／聯強國際提供）

▲聯強國際攜手DJI推雙主鏡頭新空拍機AIR 3。（圖／聯強國際提供）

記者高兆麟／綜合報導

疫情解封，旅遊風潮席捲而來，國內、外景點人潮湧現。DJI搭上這股旅遊熱潮，與聯強國際攜手合作，接連帶來全新雙鏡頭空拍機DJI AIR 3與旗艦級運動相機Osmo Action 4。DJI Air 3以出色性能帶來更多樣的鏡頭語言，提升創作效率，協助所有攝影愛好者成為航拍實力派； Osmo Action 4在畫面色彩、穩定性及拍攝玩法等多個功能再一次升級，讓玩家在多樣的運動場景和專業創作中打造更流暢的拍攝體驗。雙主角齊就位，也邀請所有熱愛旅遊的朋友，帶上它們來紀錄精采回憶。

作為 Air 系列首款搭載雙鏡頭影像系統的航拍機，Air 3 將廣角相機和3倍中長焦相機嵌入小巧空間中。兩顆尺寸相同的感光元件皆支援雙原生 ISO，可直出無裁切、高影格率的 4K/60fps HDR 影片，並且具備 10-bit D-Log M 和 10-bit HLG 色彩模式，最高支援 4800 萬高像素照片，還原肉眼所見的絕美風景。

Air 3 續航時間提升48%，飛行時間最長可達46分鐘。全新充電管家支援集電功能，只需長按功能按鍵，就能將多顆電池的剩餘電量轉移到剩餘電量最高的電池中；並支持82瓦PD快充，可為筆電應急供電。同時，Air 3是 Air系列首款搭載全向視覺感應系統的航拍機，配合APAS 5.0（高階飛行輔助系統），可探測各個方向的障礙物，保證安全流暢的飛行體驗。新一代DJI O4影像傳輸技術可實現20公里的遠距離傳輸，並最高支援1080p/60fps圖像傳輸。

Air 3搭載多種智慧玩法，焦點跟隨功能可輕鬆聚焦主角，使用3倍中長焦相機時，獨特的空間壓縮感更能輕鬆拍出主角光環。雙鏡頭皆支援2.7K直拍，無需裁切，影片分享快人一步。藉由降噪演算法，Air 3可在夜晚低光源環境下拍攝最高4K/30fps的純淨畫面。

Air 3 支援無線連接 LightCut 應用程式，快速預覽拍攝的素材，能夠智慧剪輯，一鍵生成影片；更有大師鏡頭專屬範本，能夠輕鬆創作航拍大片。

Osmo Action 4 主打擁有旗艦級的高畫質，搭載強大的1/1.3英吋感光元件，等效像素尺寸達 2.4 μm，配合 f/2.8 光圈，使用者可拍攝 4K/120fps 影片、155º 超大視角照片，從容駕馭大光比以及低光環境拍攝。10-bit & D-Log M 專業色彩模式可記錄超過 10 億種色彩，擁有更寬廣的動態範圍，保留更多明暗部位細節，為後製帶來更多可能。

Osmo Action 4 具備多模式的增穩功能，其中 360º 地平線增穩（HorizonSteady）功能即使在產生 360° 旋轉的拍攝場景下，畫面也能始終保持水平鎖定。為了能更好地適應水下拍攝，裸機防水進一步提升至水下 18 公尺，搭配防水殼更可實現最深 60 公尺的防水安全保護。此外，Osmo Action 4 配備色溫感測器，配合 DJI Mimo app 的水下色彩還原功能，無論在光源複雜的室內環境，還是不同深度的潛水場景，皆可呈現真實自然的水中色彩程。

續航能力方面，Osmo Action 4 具備 1770mAh 的電池容量，常溫環境下拍攝 1080p/24fps 影片，續航最長可達到 160 分鐘；即使在 -20℃ 的低溫環境，最長也能錄製 150 分鐘，進而滿足玩家在絕大多數運動場景下的拍攝需求。此外，Osmo Action 4 具備快充技術，搭配 DJI 30W 充電器可在 18 分鐘內達到 80% 電量，延續創作靈感。

Osmo Action 4 仍採用磁吸快拆設計，可實現多機位、多配件的靈活轉換，快速切換不同視角。在後製階段，玩家可通過藍牙無線連接 Osmo Action 4 和官方剪輯軟體 DJI Mimo 及主打主題模板的 LightCut app。此外，Osmo Action 4 為玩家打造高品質收音，在拍攝期間，陣列式麥克風可實現出色的收音效果。相機底部內建隱藏式麥克風，配合機內的 AI 降風噪，即使在大風環境下拍攝，音效依然清晰。

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