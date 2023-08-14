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路邊草叢露出「淒慘M字腿」整片瘀血　高雄哥嚇壞：腳趾變形了

▲路邊草叢露出「淒慘M字腿」整片瘀血　高雄哥嚇壞：腳趾變形了。（圖／Yen-ting Lu授權引用）

▲這一幕真的挺嚇人。（圖／Yen-ting Lu授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名網友今早行經仁武區水管路時，赫然發現路邊草叢竟露出一雙腿，不僅姿勢詭異，還有多處傷痕，直到走近一看他才鬆了口氣，原來是被遺棄的情趣娃娃，而畫面也掀起熱議，大票網友洗版笑回，「恐怖情人」、「太殘忍了」。

網友Yen-ting Lu在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，直呼「用完不要亂丟，一早就被嚇到！」只見一具仿真人的情趣娃娃裹著白色衣物，被棄置在路邊草叢，遠看呈現怪異的M字型；近看更是嚇人，不僅手腳瘀青變形，連膝蓋處都嚴重損壞，裸露出內部零件。

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Yen-ting Lu向《ETtoday新聞雲》記者透露，「是在仁武區水管路，要轉保五那條，第一個紅綠燈右轉，然後在右手邊看到的。」

▲路邊草叢露出「淒慘M字腿」整片瘀血　高雄哥嚇壞：腳趾變形了。（圖／Yen-ting Lu授權引用）

▲被玩壞的情趣娃娃。（圖／Yen-ting Lu授權引用）

對此，大票網友紛紛回應，「虐到都黑青了」、「玩到開放性骨折，呈現屍斑，已死亡多時，被棄屍在草叢，民眾嚇得趕緊拍照」、「嚇死我了，如果是在農曆七月看到，真的會很可怕」、「到底她經歷了什麼」、「又是阿宏嗎？」「晚上看到會嚇死」、「全矽膠的很貴欸」。

不少老司機也不忘打趣道，「玩得好激烈呀」、「可見主人有特殊癖好」、「一定撞得很厲害」、「這絕對有DNA殘留，找得到誰拋棄的，一夜夫妻都百日恩，這樣給人家曝屍荒野」。

▲路邊草叢露出「淒慘M字腿」整片瘀血　高雄哥嚇壞：腳趾變形了。（圖／Yen-ting Lu授權引用）

▲下場蠻慘的。（圖／Yen-ting Lu授權引用）

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