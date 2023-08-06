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字報有錯字！眾人只看見醫師「超扯學資歷」秒跪了：有神快拜

▲▼兼診醫師超神學資歷驚人。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲兼診醫師學資歷超驚人。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

某間中醫診所門口貼出一張字報，歡迎台南醫院中醫科主任到診所兼診，當中介紹醫師學歷、資歷，有人卻發現，學歷處出現「中學大藥醫國中西學醫士」，揪錯直笑「中字文序順不響閱讀影」。不過，仔細看了字報後，底下一片震驚，「為什麼這個醫生中西醫雙主修，碩士念法律，還唸了一個保險博士？」

有網友在「路上觀察學院」貼出一張字報，該間中醫診所歡迎台南醫院中醫科一位主任兼診，結果被他揪出學歷處「中學大藥醫國中西學醫士」整排打錯，其實應該是中國醫藥大學中西醫學士，不禁笑呼，中文字順序果然不影響閱讀。便有人也在留言處表示，「把『中國醫藥大學中西醫學士』排成這樣亂七八糟也不簡單。」

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不過，引發譁然的，則是醫師完整的學歷和資歷，只見他的學歷為「中學大藥醫國中西學醫士」、「東吳大學法學碩士」、「政治大學風險管理與保險學系博士」，資歷則有「成大醫學系臨床副教授」、「成大法律系兼任教授」、「外科與骨科專科醫師」、「中西醫整合專科醫師」、「大林慈濟醫院中醫科主治醫師」、「台南醫院骨科主治醫師」。

▲▼兼診醫師超神學資歷驚人。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲原PO起先只是想吐槽排字順序，一看神人學歷也驚呆。（圖／翻攝自路上觀察學院）

這一看使全場大震驚，「基本把一類、三類的頂尖科系都讀個碩博，還差個二類的電機、物理」、「別的不說，為什麼這個醫生中西醫主修、碩士念法律，還唸了一個保險博士？說好的上帝唯一公平的是每個人一天都只有24小時呢？而且他還是法律系教授？」「醫生兼法律教授！為什麼人與人的資質可以差那麼多。」

有人不禁傻眼，「看他學歷就知道他人生一定經歷了很多」、「學醫+保險+法律，這根本一條龍服務耶」、「醫療糾紛有法律專長，看診同時給予投保建議，超屌」、「怕醫療糾紛順便唸了個法律跟風險管理的概念？」「我覺得，應該還有修練一些格鬥技沒有寫上去（屬性全點）。」「所以這位大師平常時是穿醫師袍？律師袍？還是保險師袍？」

話題還釣出病患、學生認證神人，「醫師超強，兼具醫術和醫德，我爸也是他的病人」、「找穴道快狠準」、「成大的通識課的中醫概論好像也是他開的吧」、「曾經給陳主任看過診，很有醫德」、「醫術真的不錯，也很有醫德」、「這不是我們學校的講師嗎？他還有出書呦！」

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