又槓黃國昌！鄭文燦：為防炒作　我要求桃捷附近維持特定農業區

▲前立委黃國昌近期槓上桃園市前市長鄭文燦。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量前立委黃國昌近日質疑行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內，使桃園軌道建設淪為黑金集團炒地皮工具。對此，鄭文燦今（14日）再度駁斥指控說，他任內要求不新增、不擴大都市計畫區域，使捷運車站位址至今仍是特定農業區，如果他要勾結黑金圖利，怎麼可能做出相反決策？

黃國昌近期質疑鄭文燦與「88會館」負責人郭哲敏、林秉文等人有緊密政商關係，還指控鄭文燦配合「PGtalk」總裁林秉文在桃園捷運GE01站原址購地涉入炒地皮。

對此，鄭文燦今天上午前往高雄出席亞灣2.0智慧科技創新園區聯合招商說明會前受訪說，他在桃園市政府任內所主持的每一項專案會議都有正式會議紀錄，其中呈現兩點：第一，桃園捷運要有延伸線才能成為環狀線；第二，要求避免土地炒作，因此不新增、不擴大都市計畫，要求車站附近的土地維持特定農業區，黃國昌的批評和所調閱的資料，剛好可以說明這一點。

對於地價問題，鄭文燦指出，根據實價登錄，當時一坪價格為新台幣3萬元，沒有變成外界所說的一坪20萬元。

鄭文燦反問，如果自己要勾結特定人士或圖利，怎麼可能做出相反決策？他說，捷運車站附近的土地，從過去到現在都還是特定農業區，不得變更，也沒有炒作可能。