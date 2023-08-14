一張表格看懂！高虹安涉詐領助理費案　一審判刑即停職

▲高虹安案未來發展推估表。（圖／記者許立昕整理製表，點圖可放大）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長高虹安被控在立法委員任內涉詐領助理費新台幣46萬元，台北地檢署今（14日）偵查終結，依《貪污治罪條例》、偽造文書等罪起訴高虹安。根據《地方制度法》規定，縣市首長若涉《貪污治罪條例》，經一審判處有期徒刑以上，即停職，由副縣市長代理；而若經有罪判決確定將解職，視剩下任期是否滿2年，由行政院派員代理或補選。

高虹安被控在立委任內疑似利用男友李忠庭當人頭，詐領助理費，並要求助理將所得上繳，作為「公積金」挪作他用，台北地檢署依《貪污治罪條例》第5條第1項第2款公務員利用職務上機會詐取財物罪、《刑法》第214條使公務員登載不實罪嫌起訴高虹安。

根據現行《地方制度法》規定，縣市首長若涉嫌犯《貪污治罪條例》，經第一審判處有期徒刑以上，將停止其職務，並由副縣市長代理；但若第二審改判無罪，在任期屆滿前，得准先行復職；而若經有罪判刑確定，將解除其職務，之後可能有兩種情況：剩下任期超過2年需要在去職後3個月內完成補選，若剩下任期不足2年，則由行政院派員代理，直至該屆任期屆滿為止。

此外，針對檢察官起訴建請法官褫奪公權部分，依法需要等到三審定讞、有罪判刑確定後，才會被剝奪擔任公務員、公職候選人資格的權利。另根據立法院今年修正的《公職人員選舉罷免法》規定，曾犯貪污罪經有罪判決確定、遭判10年以上有期徒刑但判決尚未確定者，均不得登記為候選人。