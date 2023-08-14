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林右昌再槓許淑華　爆料「8／4鄭文燦親致電時還在跑攤」

▲▼內政部長林右昌。（圖／翻攝林右昌臉書）

▲內政部長林右昌。（資料照／翻攝自林右昌臉書）

記者呂晏慈／台北報導

卡努颱風外圍環流重創南投縣仁愛鄉，內政部長林右昌近日批評，中央詢問災情細節，南投縣政府一問三不知，讓「好脾氣」的行政院長陳建仁生氣，遭質疑言論不當。林右昌今（14日）再度發文說，8月4日晚間9點行政院副院長鄭文燦親自致電許淑華，請南投縣災害應變中心一定要特別注意，但當時許淑華還在外面餐廳跑攤，應變中心只剩科長留守。

林右昌今天清晨發文強調，他沒有指責誰的意思，只是希望還原事實，希望大家防救災的工作都能做得更好，有看到許淑華一直在提中央應變中心撤除的事，但她可能不是很了解中央的運作機制，以致搞錯甚至有點混淆扭曲了，其實，中央災害應變機制一直都在運作並沒有停止，否則南投也不會一直收到土石流警戒通報，各種搶救災人力機具也才能在第一時間搶進災區。

林右昌說明，當卡努颱風海上颱風警報解除後，中央災害應變中心雖然解除了防颱任務，但土石流緊急應變小組（農業部）、水災緊急應變小組（經濟部）、交通工程應變小組（交通部）、支援調度應變小組（國防部）、水電維生應變小組（經濟部）及搜索救援應變小組（內政部）等，各部會緊急應變小組通通都還是持續運作，並隨時進行各項災害應變處置作業。

林右昌還原當時狀況說，8月4日晚間9點多，鄭文燦曾親自打電話給許淑華，特別提醒南投可能會有災情，並請南投縣災害應變中心一定要特別注意，有搶救災需求中央都會全力支援，當晚南投雨大，鄭文燦打電話時，許淑華還在外面餐廳跑攤，人並不在應變中心，對於可能的災損情形，也不清楚。

此外，林右昌還說，公路總局同仁也向鄭文燦表示，8月4日晚間，他們打電話要求南投縣政府災害應變中心回報災情，但南投災害應變中心只剩下科長留守，無人指揮，不但一問三不知，也完全不清楚中央氣象局雨量預告，更沒有依照農業部水保署規定，要求仁愛鄉公所在土石流警戒黃、紅燈發布後，徹底執行保全戶撤離到安全的收容中心的工作。

林右昌指出，大家都知道預防災害比事後救災更重要，把握時間進行災害預防工作更是重中之重。他說，8月3日與8月4日中央連續多次發佈土石流黃、紅色警戒，其目的就是要為民眾爭取撤離的時間，否則當發現土石流來的時候，要跑根本來不及，「人命關天，分秒必爭！所以，土石流黃、紅警戒一發佈後，就應該依照應變機制立即積極準備並進行強制撤離工作才是」。

林右昌反問，如果，真如許淑華所說，4日時因為山上雨大已經路斷而無法撤離的話，怎麼縣府災害應變中心還只是二級開設，只剩科長留守，無人指揮？而許怎麼放心一整天在外面跑行程，卻沒有召開會議做災害應變處置呢？有什麼行程是比撤離保全户和應變災害還重要呢？其實，縣府跟鄉公所明明可以有一天的黃金時間來執行強制撤離工作啊！

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