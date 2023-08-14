世客博客家特色伴手禮超好買　再抽電動車和限量福袋

▲桃園市長張善政邀請大家來逛世客博，也可以把客家特色商品帶回家。（圖／桃園市政府提供）

生活中心／綜合報導

好逛、好看又好食，熱情桃園邀請各地民眾在今年夏秋一定要來作客，共襄盛舉參與世界客家族群盛事，2023世界客家博覽會已於8/11起至10/15熱鬧登場，活動長達66天，帶大家探索客家文化的多元魅力，大啖客庄才有的獨特風味，此外，主展館旁邊還有好玩、好吃的串客派對市集、客家美食區及伴手禮專區，逛展之餘，更不能錯過充滿客家特色的伴手禮，無論吃的、喝的、用的，每一樣都想打包帶走！

來到世界客家博覽會，除了從過去、現在與未來感受客家文化的多彩多姿，主展區旁還有一大吸睛亮點，就是廣納全台逾百款客家伴手禮、特色商品專區，包括零食、茶葉茶包、食品、服飾配件、手工藝品等，想得到、想不到的通通都有。

特色商品有散發濃郁茶香和堅果香氣的擂茶冰淇淋、傳統米食甜點改良的牛汶水冰淇淋、靈感來自於客家老建築中「花磚」的藍染領帶、結合傳統花布設計的睛雨傘等，雖然只是一件小小的紀念品，但以創新方式傳承，把客家的風土人情融入生活，背後皆代表著對客家文化的一份尊重和珍惜。

▲山客伴手禮－神農來了，延續神農永續循環之精神。（圖／桃園市政府提供）

除此之外，由桃園地方創生團隊及在地設計師合作產出，融合桃園客家元素及在地特產，研發3款伴手禮。首先，山客伴手禮「神農來了」帶著大溪有機且珍貴的寶物，把有機農友細細呵護栽培的自信之作－米多多、紅藜、紅藜茶，濃縮於此，讓大家能夠品嚐到近山客家對土地友善的真心誠意，其次，海客伴手禮「石滬姐妹花伴手禮組」，則是秉持環境保護和地方創生的精神，將廢棄塑膠袋回收再製成獨一無二、耐用又可愛的「石滬姐妹花袋」塑料包包，搭配地方研發的蔓莖鮮奶茶、夏日炎鹽飲品，在炎炎夏日清爽解渴，以及最後的都會客伴手禮「三豬獻禮」，以民俗祭祀中的三牲豬、雞及魚為靈感，與百年老字號品牌《湯記肉鬆店》攜手合作，誕生了湯湯豬，並以在地特產黑豬為IP設計，戴上頭套象徵著三牲為您獻禮，每款絕對都是造訪世客博必買伴手禮首選。

▲海客伴手禮－石滬姐妹花伴手禮組，環保塑料包包搭配地方研發飲品。（圖／桃園市政府提供）

▲都會客伴手禮－三豬獻禮，以三牲豬、雞及魚為靈感，以在地特產黑豬戴上頭套象徵三牲獻禮。（圖／桃園市政府提供）

除了串客派對市集販售的3項桃園在地伴手禮及世客博50樣特色商品外，世界客家博覽會的活動會場旁，也集結全台15個縣市共計173種不同的客家鄉鎮禮品、總計超過226樣品項，豐富多元的選擇，讓大家一次買足，來世客博參觀展覽時，不妨好好去逛一下世客博專屬的商品，既可發掘許多令人驚嘆的地方產品，又能用世客博展期最優惠價把伴手禮帶回家，為自己留下旅行的美好，同時與家人、朋友一起分享。

此外，還有「好客等路1+1」、「好客福袋」兩大優惠活動等著大家，凡於結帳出示桃園票據任1張與購買伴手禮不限消費金額發票1張，即可兌換好客抽獎券乙張，將有機會抽中台灣山葉EMF系列電動車，大獎共5個幸運名額；現場當日消費累計滿500元，憑發票於福袋抽獎區，可兌換好客福袋彩球抽獎機會乙次，福袋每份價值至少150元，不過限量發送，要搶要快。把握今年度台灣的重要盛會，攜帶全家大小暢遊桃園，探索完整的客庄文化，現在出發正是時候！

▲來逛2023世界客家博覽會，有各式各樣的客家特色伴手禮，可以滿足你的購物慾。（圖／桃園市政府提供）

更多活動詳細資訊，請關注「2023世界客家博覽會」官方網站及臉書官方粉絲專頁。

官方網站：https://www.hakkaexpo2023.tw/

臉書官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/2023HAKKAEXPO/

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