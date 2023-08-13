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社會 社會焦點 保障人權

驚見關籠紅貴賓腳傷、吃噁臭廚餘　愛爸深夜報警求救

▲彰化大村鄉有狗吃廚餘。（圖／彰化愛爸提供）

▲彰化大村鄉有貴賓狗關在籠裡吃廚餘。（圖／彰化愛爸提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

有大村鄉民見到關在鐵籠裡的2隻狗狗(一隻貴賓犬左腳瘸了、另一隻則是米克斯)食物是早已臭酸掉的廚餘，現狀相當的淒慘，向民眾求救誰可以救救牠們，有愛爸不忍了，今天前往關切，卻遲遲未見飼主返家，12日深夜轉請警方求助，當員警到達時，前往敲門飼主依舊沒有回應，「是出遠門？食物才會發臭？」，焦急的不知道該如何是好。

▲彰化大村鄉有狗吃廚餘。（圖／彰化愛爸提供）

▲除了紅貴賓還有另一隻米克斯。（圖／彰化愛爸提供）

這名愛爸指出，這隻紅貴賓曾通報過動保，現在狀況更慘，左腳受傷，全身毛髮都沒有整理、全結成球狀，而另一隻米克斯有結紮過，體型較瘦小，這兩隻狗狗，被關在鐵籠裡，食物就是各一盆水及一桶廚餘。

▲彰化大村鄉有狗吃廚餘。（圖／彰化愛爸提供）

▲廚餘都已經發吃臭。（圖／彰化愛爸提供）

愛爸說，今天晚間前往時飼主家時，遠遠就聞到一股臭ㄆㄨㄣ味、令人作噁，一看傻眼了「狗狗食物竟是發臭的廚餘」，也沒看到飼主出現，也不知道狗狗為何會被養成又臭又髒，天氣又熱，深怕狗兒們會因此生病。

愛爸只想能盡快救出這兩隻可憐的小狗，但牠們一看到有人接近，狂吠不止，也無法接近，除了通報動保，也立即報警，希望飼主能盡快出面，大家合力拯救牠們。

▲警方前往現場。（圖／彰化愛爸提供）

▲警方到場協助。（圖／彰化愛爸提供）

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