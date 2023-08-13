五條通逃犯從5樓跳下落跑　全身多處骨折躺地...哀號聲中被逮捕

▲40歲「五條通」王姓通緝犯從5樓窗戶欲跳樓脫逃，卻不摔下肋骨及骨盆等處骨頭當場破裂，而於地上哀嚎為保全人員發現報警當場緝獲戒護送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局南門派出所員警於12日上午6時許獲報五妃街某公寓大樓有男女爭吵，警方立即趕赴現場查處，40歲「五條通」王姓通緝犯竟從5樓窗戶欲跳樓脫逃，卻不摔下肋骨及骨盆等處骨頭當場破裂，而於地上哀嚎為保全人員發現報警，當場緝獲戒護送醫。

警方說，員警敲門後由屋內陳姓女子1人開門，只見滿屋物品四處散落，明顯有吵架摔物情形，警方隨即接獲保全人員通報樓下有人摔傷，員警又趕下樓查看，發現是1名王姓男子（40歲、新北市八里區、素行如通緝資料）為躲避員警之敲門查察，竟從5樓窗戶跳下防火巷道，當場在地上哀嚎為保全發現急忙報警緝獲。

經員警聯繫救護人員到場並查證身分，查知王男竟為妨害自由等五條案件之通緝逃犯，當場上銬逮捕並戒護送往醫院治療。王嫌於2021年12月份起，陸續因妨害自由（士林地檢署）、竊盜2案（基隆地檢署及桃園地檢署）、詐欺（臺北地檢署）、侵占（雲林地檢署）等5案件為全台各地方檢察署發布通緝在逃。其為躲避查緝竟於1個月前躲至南部陳姓女友住處。12日兩人因酒後細故爭吵摔東西為其他住戶報案，為員警上門關切。不料王嫌一聽到警察敲門，竟不顧5樓高處，冒險從房間窗戶往大樓後方防火巷跳下來躲避員警之查緝。但也因肋骨及骨盆等處骨頭當場破裂而於地上哀嚎為保全人員發現報警。

王嫌在員警詢問中，對自己危險之跳樓行徑仍直嚷著：「我嘸通，我嘸胡北來…」。在員警查證確認身分後，發現其竟因妨害自由、竊盜2案、詐欺、侵占等案件為全台五個地檢署發布通緝在逃，也為員警當場上銬逮捕。但也因其傷勢需後續診療，也在其哀嚎聲中由員警戒護上救護車來送醫，並將待傷勢穩定後來逐一解送各檢察機關歸案。