快訊／全爛了！高雄岡山白車迴轉遭BMW撞上　2車5人送醫

看著爸爸就不會害怕！高雄飼主劉珮慈家中飼養一隻4歲大的黑狗「歐巴」，這天她發現歐巴有個奇妙的習慣，每次經過隧道時，歐巴總是會將頭轉過來、靠在爸爸大腿上，並用可憐的眼神盯著對方看，一出隧道後又馬上恢復正常。媽媽把歐巴可愛的樣子錄下來，上傳到臉書社團瞬間萌暈上千名網友。