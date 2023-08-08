快訊／全爛了！高雄岡山白車迴轉遭BMW撞上　2車5人送醫

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導
高雄岡山區國軒路今（8）日下午3時許發生一起車禍，一輛白色轎車在路口迴轉時，遭對向一輛BMW轎車攔腰撞上，兩車飛噴，零件散落一地，現場一片狼藉，BMW轎車上4名男女和白色轎車的駕駛共5人被救出後，所幸都只受到輕傷，送醫救治中，至於雙方駕駛有無酒駕？車禍肇事責任等都有待進一步釐清。
▲高雄岡山國軒路口發生車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）
▲高雄岡山國軒路口發生車禍。（圖／翻攝自臉書社團我是岡山人）
▲高雄岡山國軒路口發生車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）
記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導
高雄岡山區國軒路今（8）日下午3時許發生一起車禍，一輛白色轎車在路口迴轉時，遭對向一輛BMW轎車攔腰撞上，兩車飛噴，零件散落一地，現場一片狼藉，BMW轎車上4名男女和白色轎車的駕駛共5人被救出後，所幸都只受到輕傷，送醫救治中，至於雙方駕駛有無酒駕？車禍肇事責任等都有待進一步釐清。
▲高雄岡山國軒路口發生車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）
▲高雄岡山國軒路口發生車禍。（圖／翻攝自臉書社團我是岡山人）
▲高雄岡山國軒路口發生車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）
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