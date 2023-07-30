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大陸 大陸焦點 特派現場

陸最美逃犯「舊照神似林青霞」！逃亡24年驚人現況曝

▲▼解麗萍過去曾因通緝照片太美而引發討論。（圖／翻攝微博）

▲解麗萍夥同郝姓妹夫殺害前夫的女友、刺傷前夫，因而遭到通緝。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

山西鋁基地住宅區1999年曾發生一死一傷恐怖命案，犯案女嫌解麗萍捅傷前夫，更是將前夫的女友給殺害，犯案後逃亡了24年，近日在一處菜市場落網，被捕時的容貌讓外界感到十分震驚，過去曾被形容「神似林青霞」的解麗萍，臉上充滿了滄桑，前後對比令人咋舌。

綜合陸媒報導，解麗萍1999年在山西的鋁基地住宅區犯案，與郝姓妹夫共謀，闖進薛姓前夫的家中，將薛男的女友給殺害，同時也動手攻擊薛姓前夫，導致一死一重傷。

解麗萍犯案以後立即逃亡，大陸警方經過不斷追查，2013年成功逮捕了郝姓妹夫，訊問之下對方也坦承了共同作案的事實，而解麗萍也持續被警方通緝。

▲▼解麗萍過去曾因通緝照片太美而引發討論。（圖／翻攝微博）

▲解麗萍的長相十分美麗，遭到通緝十的照片曾引發討論。（圖／翻攝微博）

而經過了24年的追捕，警方終於在山西一處菜市場當中，將解麗萍逮捕歸案。不過，因為解麗萍外表十分出眾，警方發布通緝照片時，甚至曾經引起過轟動，解姓女嫌更是被形容「神似林青霞」，與如今被捕時滿臉滄桑的模樣相比，無疑落差巨大。

據了解，解麗萍1968年在甘肅省蘭州市出生，籍貫為山西省汾陽市，自幼就長相甜美，也十分懂事，長大以後因為外表太過出眾，還常常被形容「有明星臉」。

後來解麗萍認識了薛姓前夫，對方爽快拿出大筆金錢，替她的母親治病，而她也答應嫁給了對方。不過，2人婚後時常發生矛盾，薛姓前夫在外面找了小三，解麗萍發現後相當憤怒，於是決定離婚。

▼解麗萍過去曾因通緝照片太美而引發討論。（圖／翻攝微博）

▲▼解麗萍過去曾因通緝照片太美而引發討論。（圖／翻攝微博）

薛姓前夫離婚以後，立即將女友帶回家，生活過得相當美滿，讓解麗萍心中很不是滋味，於是向妹妹、郝姓妹夫訴苦，才策劃了這起案件。

解麗萍原先只是打算教訓一下薛姓前夫、前夫女友，沒想到因為前夫女友不斷大喊大叫，郝姓妹夫失手將人殺了，而這時薛姓前夫也剛好回家，解麗萍於是打算一不做二不休，想把薛姓前夫也一起殺死，不過因為鄰居回家，2人只能倉皇離開現場。

事實上，在迎娶解麗萍以前，薛姓前夫就曾有一任妻子，當時雖有結婚但他仍在外拈花惹草，過程中認識了遭殺害的女友，雙方進而產生了不倫關係。等到第一任妻子死後，薛男還是一樣風流快活，沒有將遭殺害的女友娶進門，而是轉為追求、迎娶剛認識的解麗萍，沒想到竟因此發生一系列悲劇，令人不勝唏噓。

 
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