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iPhone 14 Pro電力狂掉　外媒爆「iOS 17 Beta」是幫兇

▲▼蘋果公司（Apple）。（圖／路透）

▲iPhone 14 Pro用戶抱怨電池容量下滑快。（示意圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒9to5Mac報導，iPhone 14 Pro用戶越來越關心iPhone的電池健康狀況。在iPhone 14 Pro正式推出不到一年的時間裡，許多iPhone 14 Pro用戶在Twitter、Reddit等平台上分享了他們電池容量不斷惡化的截圖，對此9to5Mac表示，有可能是iOS 17 Beta對 iPhone 電池健康狀況產生了異常大的影響，也建議用戶減少充電頻率和使用較低瓦數的充電選項來延長電池壽命。

9to5Mac表示，蘋果從 2018 年 3 月開始在 iOS 11.3 中為 iPhone 增加了電池健康度功能。該功能是為了應對所謂的電池門醜聞。當時，蘋果公司證實，隨著電池隨著時間的推移而老化，它一直在默默地限制iPhone的性能，因此電池健康功能被添加到設定中，以便用戶對iPhone的電池有更多的了解。

iPhone使用鋰電池，在設備的整個生命週期中，鋰電池會發生化學老化。蘋果解釋，隨著電池老化，電池可容納的電量會減少。反過來，這會縮短設備需要充電的時間。

蘋果表示，iPhone電池在正常條件下運行時，經過500次完整的充電循環後，可保留高達80%的原始容量。iPhone的電池健康狀況也會影響性能，iOS已採取措施來平衡性能和電池健康狀況。

雖然性能影響盡可能減少，但電池老化最終仍可能導致明顯的影響。過去幾個月，越來越多的 iPhone 14 Pro 用戶在 Twitter 和其他社交媒體平台上分享 iPhone 14 Pro 電池最大容量的螢幕截圖。蘋果表示，這個數字是相對於新電池時的電池容量的衡量標準。因此，容量降低可能會導致兩次充電之間的使用時間減少。

用戶看到 iPhone 14 Pro 的最大容量發生變化有幾個可能的原因。首先，與之前的 iPhone 機型相比，蘋果可能調整了該數字的計算算法。也有可能是 iOS 17 Beta 對 iPhone 電池健康狀況產生了異常大的影響。與往常一樣，iOS 測試版中的電源和電池管理等功能不如公開發布的版本那麼完善。

另一種可能性是，iPhone 14 Pro獨有的功能（例如常亮螢幕）正在影響整體電池健康狀況。iPhone 14 Pro 的螢幕在戶外環境下也可以達到 2000 尼特的峰值亮度，幾乎是 iPhone 13 Pro 的兩倍。

不過，蘋果尚未直接對 iPhone 14 Pro 用戶的這些投訴發表評論，所以目前這一切都只是猜測。一般來說，當最大容量低於 80% 時，公司建議更換電池。但iPhone 14 Pro 發布不到一年，一些用戶出人意料地接近了這個門檻。

9to5Mac表示，比對性能的潛在影響更重要的是，最大容量惡化可能對 iPhone 電池壽命產生的影響。最大容量數字越低，iPhone 的電池壽命就越短。

影響電池健康的另一個因素是循環次數，即iPhone已充電的次數。這是一把雙刃劍。隨著iPhone電池的老化，就需要更頻繁地為 iPhone 充電。iPhone 充電次數越多，電池老化速度就越快。這裡的雪球效應意味著 iPhone 電池老化速度只會隨著時間的推移而變得更快。

有一些方法可以潛在地緩解電池健康狀況的下降，例如減少充電頻率和使用較低瓦數的充電選項。iPhone 電池的健康狀況始終因人而異，並可能受到多種因素的影響，包括充電方式、充電頻率等。iPhone 電池的整體容量和健康狀況從第一天起，即從生產線上下來時，也會有所不同。

iPhone 電池老化是正常現象，也是預料之中的事情。從這些數字中得出的結論之一不一定是 iPhone 當前的最大容量，而是這個數字下降的速度。根據 iPhone 14 Pro 用戶在 Twitter 上的反饋，今年這一數字的下降速度明顯快於往年。

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