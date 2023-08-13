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蘋果A17仿生晶片外媒跑分曝光！　單核成績較A16提升31%

▲▼蘋果A17單核成績相較A16提升高達31%。（圖／翻攝自IT之家）

▲蘋果A17單核成績相較A16提升高達31%。（圖／翻攝自IT之家）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒IT之家報導，先前蘋果A17仿生處理器的早期性能評估表示，與上代A16仿生處理器相比，單核性能沒有重大提升。但最新曝光的跑分曝光後，卻呈現出完全不同的景象。蘋果A17單核成績相較A16提升高達31%。

根據Naveen Tech Wala在X上分享的圖片顯示，此次跑分測試是在iPhone 15 Pro上進行的，之前的傳聞表示，A17將繼續像A16一樣採用6核CPU，Geekbench 6結果顯示兩個性能核心的時脈相同，為3.70GHz。

結果顯示，A17在基準測試的單核成績為3269分，比A16提高了31%。在多核測試中，差距並不那麼大，A17的成績比A16高出24％，但仍然非常出色。

Geekbench 6也顯示了Metal分數，該分數測試了即將推出的SoC的GPU，獲得了30669分。

IT之家表示，這些跑分結果讓人對即將發布的iPhone 15系列充滿期待，不過IT之家也強調，這些跑分結果存在修改或偽造的可能性，因此在蘋果正式發布iPhone 15系列之前，還是要保持一定的懷疑態度。

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