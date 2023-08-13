超商「熱壓吐司新口味」來了！咬下爆超濃白醬　還吃得到海鮮

▲7-11開賣全新「白醬海鮮饗宴」熱壓吐司。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

熱壓吐司控快看過來！超商超過1300間門市限定販售、現點現壓的熱壓吐司，現在還推出全新口味「白醬海鮮」，一咬下就能吃到香濃的白醬洋芋餡，還有新鮮的蝦仁、蛤蜊、魷魚丁，滿嘴都是幸福感，趕快衝超商買了。

7-11推出全新「白醬海鮮饗宴」熱壓吐司，豐富海鮮食材入餡，吃得到蝦仁、蛤蜊、魷魚丁，再加入奶香濃郁的白醬洋芋餡，甜甜的奶油香氣搭配現烤焦脆的吐司，鹹甜口感一吃就上癮。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取也在8/14前推出限量優惠，品項有「CITY CAFE大杯拿鐵2杯+2個指定熱壓土司組合餐170元」、「CITY CAFE大杯美式2杯+2個指定熱壓土司組合餐155元」；另外，即日起至9/30只還有原賞熱壓土司包月方案，30天10入原價最高770元，現在只要550元。

▲情人節限定愛心雪糕捲超Q。（圖／KINBER MADE 金帛手製提供，下同）

七夕情人節也即將到來，金帛手製推出情人節限定「愛心雪糕捲」，蛋糕體特意選用草莓可可、原味2口味混搭，搭配水蜜桃生乳餡，還有以莓果製成的愛心果凍餡，大口咬下酸甜好吃，另一款「戀上草莓戚風蛋糕」，是草莓乳酪生乳餡層層堆疊草莓蛋糕體、草莓果凍，還結合原味生乳餡、莓果生乳餡，口感甜而不膩，通通超欠吃。

▲▼草莓戚風蛋糕口感酸甜綿密。