中埔鄉裕民社區申請農遊經費　親子結合農業引人潮雙贏

▲嘉義中埔鄉裕民村申請水土保持署舉辦你農我農瘋一夏產業推廣暨公益親子園遊會 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔鄉裕民社區近幾年在行政院農委會農村發展暨水土保持署(以下稱水土保持署)綠色照顧計畫下提升長者、幼童及弱勢民眾關懷照顧量能，112年初更提案取得該署農遊補助經費，(今)12日在中埔鄉大有國小舉辦「你農我農豐一夏」產業推廣計畫，透過計畫補助吸引其他社區及民眾走入農村，有效活化農村經濟及社區特色產業。水土保持署工程員宋睿綸、立委候選人陳冠廷、中埔鄉長李碧雲，台銀保險經紀人股份有限公司董事長高秀枝、健禾人文關懷協會創辦人侯麗楨、理事長侯松永等人出席。

中埔鄉長李碧雲表示，自己過去任職農會總幹事，轉換跑道上任鄉長後積極推動觀光及社區長照，對於裕民社區可以取的水土保持署綠色照護計畫及農遊補助經費活化農村，她也樂見更多社區農村的投入，一起重視農村議題。

▲嘉義中埔鄉裕民村理事長翁聖勳(左1)為活化農村向水土保持署、地方政府公所申請經費辦理產業推廣暨公益親子園遊會 。（圖／記者翁伊森攝）

裕民社區理事長翁聖勳表示，為讓民眾親近農村及生態，社區向水保署南投分署、嘉義縣政府、中埔鄉公所申請經費大有國小舉辦「你農我農豐一夏」產業推廣活動，以園遊會方式提供弱勢長者、孩童消費卷，並結合全台慈善單位嘉義縣市飯店、餐廳及玩具業者推出抽獎及限量打卡送園遊卷(冰棒、特色風味餐及摸彩卷)優惠，未來社區全齡共享複合園區暨親自戲水公園完工相信可以打造阿里山下新亮點。

▲嘉義中埔鄉你農我農瘋一夏產業推廣暨公益親子園遊會活動正式啟動。（圖／記者翁伊森攝）

活動現場40攤位除有當地小農產品推廣、更有特色餐車以及果凍花、小點心烘焙、咖啡體驗、六大主題diy+兒童體適能，還邀請老幼最喜歡的魔幻泡泡、氣球達人及棉花糖老師，前一百名現場打卡就送園遊卷特色風味餐及冰棒及DIY，更有嘉義各大知名飯店、渡假村及餐廳業者贊助住宿卷及餐卷，以及人氣玩具及牙膏工廠提供上百份禮品，希望一起幫農村推廣活動加分。

▲▼ 嘉義中埔鄉你農我農瘋一夏產業推廣暨公益親子園遊會，現場小朋友排隊親子DIY互動課程 。（圖／記者翁伊森攝）

▲長輩打卡領園遊會卷 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義中埔鄉你農我農瘋一夏產業推廣暨公益親子園遊會邀請小朋友喜歡元素，氣球及泡泡吸引不少親子族群到場 。（圖／記者翁伊森攝）





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