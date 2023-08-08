「叔叔常來修電腦」抱媽睡！8歲兒偷拍傳給爸　一關鍵點免賠

▲8歲兒子說「叔叔常來修電腦，太晚留下來跟媽媽睡覺」，他怒告離婚妻子，但法官因這一時間點判免賠。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）



記者蔡怡萍／台北報導

台北一名羅姓人夫與盧姓妻子離婚後，質疑是因為與孫姓小王搞婚外情還同居，才鬧到離婚收場，並從小王的元配口中得知他們已外遇數個月，且8歲的兒子證稱「叔叔常來修電腦、太晚了就留下來」，並在兒子面前大方親密「抱睡」，羅男憤而提告前妻求償51萬，但法官審後認為，從妻子與小王的自拍照與兒子的證詞中，無法證明妻子是在與羅男離婚之前就與孫男有這些行為，因此判妻子免賠。

羅姓人夫表示，他與盧姓妻子婚後育有2子，因故在2021年4月29日離婚，但離婚後卻意外得知妻子根本在婚內偷吃，與孫姓小王約會同居，還在孩子面前毫不避諱與小王甜蜜抱著睡，加上同年8月初小王的配偶告知他早已知2人偷情一事、「已阻止4個月」，推算妻子在離婚前就已經讓他戴綠帽，向她提告求償51萬。

盧姓妻子則說，會與羅男走向離婚是因遭受數次家暴、外遇情事而難以維持，離婚後2021年6月孫男才到租屋處幫忙維修電腦，並不是在婚姻期間的事，且羅男提告孫男侵害配偶權已遭法院駁回，主張羅男再對她求償並不合理。

法院檢視羅男提出妻子與孫男親吻自拍照，並無法得知是何時拍下的照片，且妻子在外的租屋處與原本的家只有500公尺距離，若是要偷情同居應該不會住這麼近；羅男向孫男配偶求證的對話中，對方講的時間點也語意不明。

另外，羅男的8歲兒子證稱「叔叔常來修電腦，跟媽媽手牽在一起，晚上叔叔跟媽媽抱在一起睡覺，修了好多次，都是星期五晚上來，每次都是說修太晚了，就在媽媽住處過夜」，並且說曾拍下照片傳給爸爸，但羅男將照片傳給徵信業者時已是2021年6月多，難斷定妻子在婚姻存續期間有做出侵害羅男配偶權之事，因此判決妻子免賠，仍可上訴。