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社會 社會焦點 保障人權

涉槍擊案被列「重要案犯」拒入監被通緝逃亡4月　違規過馬路栽了

記者邱中岳／台北報導

北市警局內湖分局警員，在日前於康寧路、星雲街口取締未禮讓行人勤務，發現1名男子未依規定穿越馬路，立刻上前盤查製單舉發，但是清查身分時，發現男子為警政署發布涉及槍擊案的人物，且本身也因毒品、詐欺等案件遭通緝跑路，最後配合警員解送歸案。

警方調查，37歲的陳姓男子，日前陪朋友上門討債，因朋友拿槍敲被害人頭部導致走火，所以捲入涉及槍擊案件，又因毒品、詐欺遭到3個單位發布通緝，所以被警政署列為槍擊案通緝犯的「重要案犯」，一路躲了4個月。

▲▼北市內湖警員取締交通違規，竟意外逮捕警政署發布的「重要案犯」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市內湖警員取締交通違規，竟意外逮捕警政署發布的「重要案犯」。（圖／記者邱中岳翻攝）

日前在北市內湖區康寧路、星雲路口，未依照號誌燈穿越馬路，被正在擔服車輛未禮讓行人勤務的康寧派出所警員陳弘義攔查，警員開單舉發時，從警用電腦中確認，陳姓男子因涉及槍擊案，又因通緝跑路，恐因持有槍枝跑路，所以列為重要通緝犯。

警方當場要求陳姓男子配合，事後帶回派出所發現，陳身背3條通緝，其中士林地院發布毒品通緝、北檢則有毒品、詐欺通緝，其中北檢的毒品通緝，則是因必須入獄4個月未到案遭發布，且在1月份又因槍擊案被判4個月，陳男直接放棄報到執行而跑路。

陳嫌被警方逮捕後，還不忘向警方訴苦解釋槍擊案過程，因為當時受朋友之託向人拿槍枝，但是上門討債時，持槍的友人，想給被害人一個教訓，直接持槍拖猛砸被害人頭部，用力過猛之下導致槍枝走火，最後被警員逮捕。

警方訊後也依照毒品、詐欺等通緝罪嫌將陳姓男子解送相關單位歸案，內湖分局也呼籲，民眾如因案遭提告、起訴或判刑，應依地檢署或法院通知於期限內到案，切勿心存僥倖，亦持續維護本轄治安，全力打擊不法，淨化社會治安，給民眾安心之生活環境。

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