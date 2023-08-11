23歲重機騎士遭猛撞！「身首分離」慘死　女駕駛落跑：想早點回家

▲23歲重機騎士自撞護欄後噴飛對向車道，遭來車猛撞、輾過當場慘死。（資料圖／雲林消防提供，下同）

記者戴若涵／雲林報導

台61線南下252公里處，2022年4月間發生一起奪命車禍！一名陳姓重機騎士行經該路段時，因不明原因自撞分隔島，重機瞬間碎裂，人則是噴飛北上車道，遭來車猛撞再輾過，當場頭身分離慘死，不料，撞人的自小客車徐姓女駕駛竟落跑，日前法院將徐女判處有期徒刑6月。

回顧整起事發經過，2022年4月5日深夜11時許，23歲陳姓重機騎士與朋友約好，從台中出發要騎乘重機到高雄訪友，不料，行經雲林縣口湖鄉梧南村台61線南下252公里彎道處附近時，因不明原因猛撞中央分隔島護欄，人拋飛到北上車道。

50多歲的徐姓女駕駛因措手不及，猛力撞上陳姓重機騎士，而後方的洪姓自小客車駕駛也因來不及閃，車輛不慎輾過陳男，導致陳男當場頭頸斷裂、體腔多處臟器脫出，當場死亡。

事件發生後，徐女沒有報警、通報救護人員，也沒有留下聯絡方式，或等待員警到場處理，釐清肇事責任，只下車短暫停留後便揚長而去，事後被檢方依法起訴。

徐女辯稱，「我知道我有撞到一個飛過來的東西，但我不知道是人，我當時有停車，但並沒有看到我撞到的東西，之後也問後來停車的人有沒有撞到什麼東西，他們說沒有，我想說車子停在那邊很危險，且我想要早點回家，就先駕車離開，假如我知道撞到人，我又不想要負責的話，我可以一開始就馬上離開不用作停留。」

但後方的洪姓駕駛供稱，事發當時徐女曾向他表示，對向飛過來很大的物體，撞到她車子的左前大燈，導致嚴重毀損，對方還曾詢問他，可不可以要求賠償，「我以為她不會離開，因為車子毀損那麼嚴重了，所以我沒有記得她的車牌，她看起來很害怕，在現場停留約10至20分鐘，就駕車往北逃逸」，開走時車輛還發出故障聲。

法院指出，事發當時徐女車輛受損嚴重，且洪姓駕駛證稱，「我看到疑似殘缺不全的屍體，已來不及，就開車直接輾壓過去，之後好幾台車都有停下來，有人協助報警及透過手機手電筒警示後方來車」。

法院認為，正常的人發生如此強烈的碰撞情形，又有這麼多人停下車，可以預見事故的嚴重性，不採信徐女「不知道撞到人」的說詞，依照肇事致人死亡逃逸罪，將她處有期徒刑6月，全案仍可上訴。

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