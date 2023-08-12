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社會 社會焦點 保障人權

偷拍同寢人夫內褲照！色問長度「你有17？」　準司法官慘被退訓

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲一名吳姓準司法官偷拍室友，還問他「你有17？」，被被廢除司法官受訓資格。（示意圖／取自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

司法官學院培訓我國法官、檢察官，對學員品格要求嚴格，而一名吳姓男子通過司法官考試後，竟在學院培訓期間偷拍同寢已婚男室友，不僅色問他「你有17？」，還擅自登入他的電子信箱高達72次，最後被廢止司法官受訓資格。吳男不滿努力多年的司法官資格泡湯，循序提出行政訴訟，被台北高等行政法院駁回。

判決指出，吳男通過司法官考試，於2019年8月參加職前訓練，在學習期間卻對宿舍同寢室友阿建(化名)性騷擾，不僅偷拍他只穿內衣或內褲的照片，還傳LINE問「你有17？(指生殖器長度)」。經阿建申訴，司法官學院調查後認定吳男性騷擾，禁止他在受訓期間以任何方式私下接觸阿建，並核予申誡2次，台北市政府另裁處吳男罰鍰1萬元。

不料吳男不知悔改，又利用和阿建使用同一公務電腦的機會，登入他GMAIL信箱高達72次，還擅自刪除郵件，違反禁止接近阿建的禁令，吳男犯行被發現後，慘被退訓。

吳男不服，循序提出行政訴訟，辯稱原處分欠缺法規依據、違反法律程序，且阿建自行將信箱帳號、密碼存在電腦中，等阿建學習期滿離開後，資訊人員卻沒有清除私密資料，就把電腦交給他使用，才導致他瀏覽阿建的信箱，他的過錯並不大，請求撤銷原處分。

不過法官認為，原處分程序並無違法，且一般人發現公務電腦內留有他人登入紀錄時，正常處理方式應是立即登出，吳男卻擅自登入瀏覽、刪除郵件，再加上吳男前有性騷擾學員的事實，都可證他在受訓期間品德操守不良，廢止他司法官受訓資格處分適當，判吳男敗訴。全案還可上訴。

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