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吃生雞蛋恐致命　5大美食暗藏菌

中壢越南法國麵包爆發520人食物中毒，疑似是蛋黃醬導致沙門氏菌交叉感染，也引發生雞蛋是否可吃的話題。（圖／桃園衛生局提供）

▲中壢越南法國麵包爆發520人食物中毒，疑似是蛋黃醬導致沙門氏菌交叉感染，也引發生雞蛋是否可吃的話題。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

桃園「阿箴越南法國麵包」食物中毒案，累計520人受害、41人住院，禍首正是蛋黃醬中的沙門氏菌，據此專家呼籲民眾，勿吃生雞蛋製作的食品，包括提拉米蘇、慕斯、舒芙蕾、月見冰、卡士達醬等五大美食，引來民眾質疑，「日本都能吃生雞蛋拌飯，為何台灣不行？」專家指出，關鍵在於台灣蛋雞會垂直感染沙門氏菌，日本從源頭就已杜絕，所以千萬別輕易嘗試吃台灣生雞蛋，嚴重可能致命。

據美國食品藥物管理局（FDA）估算，每年7萬9千件食物中毒案例中，便有30人是感染雞蛋中的沙門氏菌而死，台灣同樣深受其害，根據衛福部資料，沙門氏菌長期都是國人食物中毒原因的前三名，普遍存在於動物界，當我們吃下受汙染的肉類、蛋、奶製品時，就可能引發食物中毒，輕則腹瀉，重則發燒嘔吐，甚至引發其他致命併發症如敗血症。

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沙門氏菌如此可怕，為何日本人吃生雞蛋卻沒事？關注食品安全、農產品的粉絲頁「Lin bay好油」，作者林裕紘是一名農產品運銷工作業者，爆發法國麵包食物中毒事件後，他有感而發寫下「日本的雞蛋可以生吃，那是他們從品種上就開始管理，台灣的雞蛋沙門氏菌是垂直感染的，所以蛋雞產的雞蛋有沙門氏菌也是很正常的事，但只要高溫煮熟了就沒事，千萬不要生吃，而且摸完雞蛋一定要洗手。」如果雞隻本身就帶原沙門氏菌，那產下的雞蛋，無論是蛋殼內外或蛋白蛋黃都有病菌，就算經過洗選或其他方法也無法清除。

愛吃雞蛋的日本則對沙門氏菌嚴格把關，會從雞蛋的祖父母輩就開始垂直管理，從培育「蛋雞」的「種雞」就開始施打疫苗，從源頭控制，並定期讓雞隻接受沙門氏菌檢查，同時以法令要求全面洗選雞蛋、建置冷鍊運銷制度、在零售端以冷藏保存，藉此減少再次汙染風險，如此才能產出生食等級的雞蛋。

台灣人同樣愛吃蛋，為要降低沙門氏菌、禽流感等疫情，農業部2018年起推動全面洗選雞蛋，2022年也通過沙門氏桿菌疫苗，不過農業部官網也揭露，「沙門氏菌疫苗並非對所有雞隻都有效果，沙門氏菌檢測相當昂貴，沒法長期進行」，加上生長環境、屠宰加工等過程都有可能再感染沙門氏菌，所以必須從疫苗、檢測、環境、上下游運輸屠宰等環節都一起進行，才能杜絕沙門氏菌。

據養雞協會統計，目前市場仍以便宜的散蛋為主流，散裝雞蛋約佔6~7成，洗選蛋僅佔3~4成，再加上台灣蛋雞飼養環境擁擠，且多數常溫保存，都讓雞隻感染沙門氏菌機率更高，而夏天氣溫較高，更會讓病菌滋生更多。

打上一顆生雞蛋的月見冰，是很多人從小到大的回憶，但隨著夏天氣溫飆升，食物中毒的風險也變得更大。（示意圖／報系資料照）

▲打上一顆生雞蛋的月見冰，是很多人從小到大的回憶，但隨著夏天氣溫飆升，食物中毒的風險也變得更大。

許多業者仍持續努力，國內雞蛋一哥大成集團也逐步建立設備完善的蛋雞場，為蛋雞接種疫苗，包括農場飼養管理、低溫運輸等，目標鎖定2024年產出生食級雞蛋。全台最大單一蛋場「大武山牧場」也與日本最大蛋雞牧場「伊勢食品株式會社」合作，引進日本百年養殖與管理技術，同樣計畫於2024年推出可生食級雞蛋。

營養師程涵宇表示，在情況尚未明朗之前，如果要避免感染風險，最好不要吃任何生雞蛋，但如果想要兼顧營養與健康，荷包蛋或半熟蛋是不錯的選擇。「重點是蛋清一定要煮熟，因為多數細菌都藏在其中，而蛋黃有一點生，可以保留大多數維生素、脂質等營養素。」程涵宇也坦言，就算如此仍有一些風險，如果真的害怕還是吃全熟蛋就好，建議煎蛋時兩面至少都要2分鐘。

「Linbay好油」表示，看到很多台灣人吃壽喜燒生雞蛋、沙茶醬生雞蛋等，內心都覺得相當「勇猛」；程涵宇也提醒，市面上還有很多生雞蛋製作的食品，例如提拉米蘇、慕斯、舒芙蕾、月見冰、卡士達醬等，看似是「熟的」，實際上都含有未熟蛋，也要謹慎選擇。不願具名的烘焙業者則表示，其實幾年前爆發禽流感之後，很多糕點業者都已經調整配方，例如製作時以不超過70度的溫度煮沸雞蛋，如此可以滅菌又兼具口感，畢竟食安出問題，恐怕再也無法挽回消費者的信心。

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