補習班主任拐5少女當內衣模特　她淪性奴被拍570張恥照

▲李男被依加重強制性交等罪判27年徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）



記者崔子柔／綜合報導

5名少女日前在網路上應徵「內衣模特」工作，後續被誘拐拍下多張淫照，甚至受到性侵，報警才發現惡狼竟是桃園某補習班李姓主任。檢方發現李男手中掌握超過800張少女裸露猥褻照片，法官則根據5女受害情節，判李男27年徒刑定讞。

根據判決書內容，受害情節最嚴重的小方（化名）指出，她2015年就讀國中一年級時，從臉書收到放著女性頭貼的「Redd Lee」的訊息，稱有內衣模特兒職缺，要她傳送數張穿著內衣、校服的照片應徵。

小方照做後，過了幾天覺得不妥，就向Redd Lee表示要放棄工作。李男就用Redd Lee帳號恐嚇小方，說小方放棄害他因此要賠錢，他決定公開小方清涼照，除非每天拍下內衣照傳來，小方當時嚇得只好答應。

李男手握大量小方清涼照，又以此威脅她拍下更多猥褻照片，到小方年滿16歲後，更要求她去打工，每月匯款4千元當做放棄工作的賠償。李男手段越演越烈，寄了肛塞、牙刷給小方，要求她插入下體拍照，後來又用這些照片脅迫小方發生性關係，帶她到旅館性侵時，又拍下570張猥褻照片、10段猥褻影片。小方被惡夢纏身多年，直到有次在自拍猥褻影片時被男友目睹，全案才曝光。

▲李男用內衣模特當幌子，拐騙5名少女。（示意圖，與本案無關／取自pixabay）



警方接獲報案後，發現李男用內衣模特當誘餌，除了小方外還有4名少女受害，其中1人同樣遭到性侵。檢方發現李男手握超過8百張少女猥褻照片，因此提起公訴。

李男在一審時否認犯行，稱是少女們與他談合作後主動拍攝，而小方匯款給他，則是她因為放棄合作，主動說要賠償25萬元，沒有脅迫也沒有發生性關係。

李男當時的女友則證稱，李男曾向她坦承這些事，「說他只是利用他的聰明才智去騙未成年少女，可以把人家唬得一愣一愣，很有成就感」、「李男有奇怪的性癖好，例如SM或叫人戴項圈」，法官另根據其他客觀證據，不採信李男說詞，依加重強制性交等罪判其有期徒刑25年。

李男不服上訴，二審加重改判27年。李男再上訴遭最高法院駁回，全案定讞。