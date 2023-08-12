姪子沒聽過神奇寶貝！他被反問「是說寶可夢？」震驚了　2派網戰翻

▲原PO發現，現在的小朋友似乎沒聽過「神奇寶貝」。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／閔文昱報導

隨著Pokemon Company董事長石原恒在2016年宣布，《神奇寶貝》的官方名稱正式更名成《精靈寶可夢》，「神奇寶貝」一詞也走入歷史，但仍有不少7、8年級生習慣以「神奇寶貝」稱呼該動畫。對此，有網友透露，他近日帶著姪子要去購買皮卡丘聯名商品時，姪子聽到「神奇寶貝」時竟愣住，過了10幾秒才問「叔叔你說的是寶可夢嗎？」令他相當震驚。貼文一出，引發2派網友討論。

一名網友在Dcard發文表示，他近日到小七買點心的時候，發現有許多皮卡丘聯名商品，於是就詢問正就讀國小的姪子要不要吃神奇寶貝的冰，不料姪子聽了後卻瞬間當機，沉默了10幾秒才緩緩地說「叔叔你說的是寶可夢嗎？」讓他頓時才反應過來「對欸，現在的小朋友一開始接觸的翻譯就是寶可夢了。」

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▲精靈寶可夢（舊稱神奇寶貝）是款風靡全球的作品。（圖／資料照）

原PO也不禁感嘆，現在的小朋友似乎不知道神奇寶貝了，「應該只剩老人才在講神奇寶貝，還會講神奇寶貝的人們現在都幾歲了阿？不知不覺間已經變成總是叫錯小朋友偶像名字的人了嗚嗚嗚，好難過。」

貼文曝光後，馬上引發熱烈討論，不少網友紛紛表示「91年生的，我也超習慣叫神奇寶貝⋯看到身邊的人或是年紀更小的開始叫寶可夢不知道為什麼有一種非常不習慣的感覺」、「我也是喜歡神奇寶貝，覺得寶可夢很中二」、「不習慣講寶可夢，好奇怪」、「雖然改名很久了，還是喜歡叫神奇寶貝」。

不過也有網友認為，「其實寶可夢正名算滿成功的吧，連我50幾歲最愛pokemon go的爸媽都是在講寶可夢，聽到有人講神奇寶貝反而還有點懷念哈哈 」、「剛改名的時候真的很不習慣，但是現在也幾乎都說寶可夢」、「官方翻譯就寶可夢啊，神奇寶貝是以前台灣自己翻的」、「講神奇寶貝的可能都30以上了」。