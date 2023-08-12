戰袍洗好拿進房　轉頭見「婆婆進房1舉動」她崩潰：晚上乖乖睡覺

▲原PO準備好戰袍，卻被婆婆攪局。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名人妻表示，老公希望她可以穿戰袍，當作父親節禮物，於是她挑了幾件拿去洗衣機洗，準備晚上來大戰一場，算準其他家人回到家的時間，把戰袍收進房間，隨後家人陸陸續續回到家，她一轉頭，看到戰袍被掛在牆上的掛鉤，婆婆還一臉不解地問「衣服為何要掛在房間？」

原PO在Dcard發文，老公希望她可以穿戰袍，當作今年的父親節禮物，於是她一早就挑了幾件清洗、曬乾，準備晚上哄睡小孩後要大戰一場，算準其他家人回家的時間，她趕緊從陽台上把戰袍收下來，掛在嬰兒床的死角，還特地藏在嬰兒床緣下方，是個很隱密的位置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，「那個角度沒有走進房間內部的話，是不會看到的，而且只是區區幾根衣架應該不會特別注意才對」，沒想到當她從廁所出來時，婆婆居然在她們的房間，「一邊說衣服掛在這邊幹嘛，一邊把我的戰袍拿出來掛在牆上的掛鉤」，只要經過就看得很清楚的牆上，讓她超傻眼，公公婆婆可能不知道那些布料是什麼，「不知道有沒有被小叔看到…」，然而，當天晚上也沒有大戰，時間到就關燈睡覺了。

貼文一出，掀起網友討論，「婆婆進你們房間要幹嘛......沒幹嘛純突襲檢查的話我會氣死」、「真的要好好兩人世界我寧願在外面開房間」、「我懂這種感覺，我曾經跟老公恩愛時，我媽突然到訪，嚇死人了」、「搞不好婆婆也想要一套」、「小叔晚上貼著妳的房門聽床邊故事」。