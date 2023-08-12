設計師出身的極簡美學甜點店　每天給自己三刻時間享受人生

文／女子學

走出喧囂雜沓的台北車站，Y13出口猶如一座任意門，引領編輯群進入滿懷巴洛克風情的老城區。位在透天厝二樓的「三刻 3’Quarter Dessert」，外頭窗台有著古典雕紋設計，顯得建築氣派浪漫。

走進甜點店後，富麗堂皇的假想煙消雲散，取而代之的是窗明几淨的簡約空間，文青復古卻又保有近百年建築的斑駁懷舊感，午後的陽光灑進明室，讓編輯想不只在這坐上「三刻」而已！

▲窗外的車水馬龍更顯室內的愜意，儼然成為都市中一片寂靜的綠洲。（圖／三刻 3’Quarter Dessert 官網，下同）



「三刻的緣起」—— 給予自己一個實踐的空間



「三刻 3’Quarter Dessert」主理人葉宇杰分享到，其實品牌的主體是「卯時設計（平面設計公司）」，接了客戶case一段時間後，也開始想落實設計理念於自有品牌上，因此嘗試走向複合性的營運模式，像是這棟透天厝，一樓是設計師的展演空間、二樓是甜點店、樓上是辦公室。

「這算是很實驗性的作法，我們想讓自己的設計師有空間呈現，讓企劃實踐腦中的想像，才不會被客戶給限制住。」葉宇杰如是說。

▲每天留給自己三刻的時間，讓緊湊的生活得以喘息。



設計師出發的品牌，在在能見其美學堅持



葉宇杰提到取名三刻的由來，是希望大眾「在繁忙的都市生活中，能空出三刻的時間留給自己。」編輯猜想或許是平面設計師爆炸日常的感慨吧。

葉宇杰解釋，從事藝術設計的人，很重視生活節奏的調配，也想透過此概念倡議「我們都該給自己一個喘息的空間」。這段時間可以做什麼呢？因人而異，但吃甜點或許是個不錯的選擇。

▲不只在空間環境上加以琢磨，甜點、禮盒設計、粉專貼文都極具美感。

本身就愛好簡約風格的主理人，也在咖啡廳的環境設計上有所堅持，不想屈服於潮流，走網美打卡浮誇風，葉宇杰選用原材質物件（木頭、鐵件）打造空間，懷舊系的他也特地保留近百年老宅的原始牆面，上頭油漆斑駁、裂痕無情地從角落匍匐向下，甚至看得到工人測量尺寸留下的麥克筆跡，粗獷，但極具人味。

▲斑駁的牆面刻劃出時代的歲月，增添了幾分歷史情感。



極簡美感的甜點，卻有著不簡單的美味



美感的堅持不只在空間設計上，就連甜點也得精準到位，三刻的甜點師對於成品都有點「完美主義」，從最基本的塔皮到當季水果選購，都得親自雕琢、反覆嘗試，直到滿意。而我們也請主理人推薦了幾樣「店內招牌」。

柑橘塔

市面上的「塔」百百種：檸檬塔、藍莓塔、蘋果塔，但編輯也是第一次聽到「柑橘塔」！

初嘗味道微酸帶有清甜，柑橘的果香感滿溢口中，搭配數塊糖漬橘皮更顯風味。葉宇杰也說，因為夏天和冬天的柑橘品種不同，甜點師會配合季節微調配方來平衡味道。除此之外，因為進貨量不大，所以柑橘都是甜點師親自到水果店一顆一顆挑選，再新鮮榨取並製成柑橘醬。

▲酥脆塔皮和清甜的柑橘互相乘載，在軟硬之間雜揉出香甜口感。



檸檬磅蛋糕

和柑橘塔一樣，「檸檬磅蛋糕」的檸檬醬也獨樹一幟，特別精選黃檸檬和綠檸檬搭配。檸檬糖霜口感細緻且酸得過癮；糕體紮實濕潤，不會乾癟無味，在稍微退冰的狀態下吃起來特別有感。愛好酸系甜點的編輯私心給它冠軍。

▲入口即化的檸檬糖霜淋在蛋糕上，讓人食指大動。



紅茶費南雪

最後是暗藏在櫃檯旁的「紅茶費南雪」，可愛鬆軟的花朵造型，看似是普通的雞蛋糕，但卻有著濃厚的伯爵紅茶香氣，糕體同樣濕潤綿密，也是編輯很建議可以帶回家享用的小品糕點。

▲看似簡單味道卻不簡單的費南雪，很適合外帶給朋友們一同享用。



一股藝術腦的投入，也得迎合市場需求



「我們常自我懷疑，咖啡廳做得那麼漂亮、甜點那麼好吃，但為什麼都沒被看見。」葉宇杰苦笑地說著。似乎很多「藝術腦」的人，總會十分理想化地堅持美學，將夢想化為一切，固然會有好的成品，但若沒被看見，也只淪為孤芳自賞。

▲曾經一周只營業一天的隱藏甜點店，現在開放更多時段讓民眾可以享受愜意的午茶時光。



因為公司都是藝術特質的設計師，身為負責人的葉宇杰必須站在理性的位置思考，營業額、品牌責任等等，「老實說只關心這些事很無聊，但我也只能慢慢調適。」葉宇杰無奈地說。

因此三刻主動出擊，開始跑各種展覽、市集，主動行銷自己的好品牌。「是鑽石總會發光」也開始越來越多人注意到這個獨具匠心的品牌，好的理念、好的產品終於被看見。

▲經歷時代沖刷的牆面，暗藏著主理人們具玩味的小巧思。



看著斑駁的牆面，一處被砌出了四方形的「小房間」，裡頭一座小公仔（作者樋口裕子）投以鄙夷的眼神，彷彿在睥睨著我們說：「你們哪懂這個地方真正的美。」思忖著，也讓編輯不禁莞爾一笑。

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