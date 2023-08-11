　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

關於酒店的家文化　遊走恰到好處的曖昧，每份關係有最剛好的距離

文／女子學

2022年Netflix討論度超高、眾星雲集的《華燈初上》，讓大家認識了日式酒店，不僅理解當時的文化環境，透過角色的關係表現，也從旁體悟「媽媽和小姐」間的特殊情誼，不像一般同事、不像單純朋友，反倒比較像擁有凝聚力的「家人」。

過往，大家對酒店的印象，多半停留在溫柔鄉、燈紅酒綠等等偏頗的感受，二元對立的心態，使其被冠上負大於正的聲浪，直至戲劇助瀾，我們了解那些陪笑歡愉的背後，其實有許多世人不知的故事與眉角。何謂真、何謂假，問問當事人最知道！

▲台劇《華燈初上》讓大家認識了日式酒店文化。（圖／《華燈初上》劇照，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒落的日式酒店，曾經的美好風華

在業界有20逾年經驗，主力於復興北路高端Piano Bar擔任資深幹部的A小姐（化名），曾搭上日式酒店的末班車。「那時上班都要穿旗袍，身上攜帶小手帕，但不是拿來擦汗，而是要擦拭客人酒杯的水珠。」她回憶道，媽媽一定會手把手教育小姐，更早期時，公司還會安排小姐上課，學學日文、插花、國標，為的就是給離鄉背井的日本客人，感受到溫暖至尊的服務。

重視細節和禮節的日式酒店，媽媽可以說是全場的靈魂人物，和小姐的關係便如同《華燈》演繹，彼此間在工作上有著與家人一樣的默契，只要一個眼神、動作，就能拆解其中的含意。戲劇讓大眾看見這沒落的文化，過往的風華美好，都扎根在條通密麻的巷弄裡。

別把客人當客人，要把客人當家人！

回到深耕多年的Piano Bar， A小姐直言：「我是一個夜店的公務員，也備受客人尊重對待，我驕傲於我的職業！」面對不同身份、階級、個性的客人，她都能服務到位。試著想看看，什麼樣的店員會讓我們感到自在？如果習慣某位媽媽（幹部）的服務方式，往後自然會將他視為第一人選； A小姐說：「要把客人當朋友，而不是把客人當客人，是真情假意，人是可以感覺到的。」

在他們提出要求之前，先把服務做好。」A小姐分享，因酒店多在地下室環境較潮濕，使有過敏體質的客人容易不舒服，便自掏腰包購入空氣清淨機，確保他來這裡是暢快、舒心的。而在隱私方面，許多人會傾吐祕密、卸下面具展露自我，對一個專業的酒店從業者來說，無論內外皆保密到家，建立彼此信任度；當然，偶爾的曖昧是必須的，在當下或許會營造短暫的溫柔、短暫的情愫，但絕對不會任意跨線。

對A小姐而言，其實某種程度來看，當客人到店裡放鬆、愉快的午夜時光，輕鬆的互動暢聊也和「家人」有些類似，就算短暫，但那份溫暖、關心，卻是絕對真誠的。

同事原則：互相尊重、不踩底線

持「人不犯我，我不犯人」為原則，在以交際為手腕的職場環境，A小姐很樂於照顧公主或小姐，大多時候同事是互相cover的，像自己不喝酒，同事會幫忙照顧喜歡飲酒助興的客人；同事無法應付客人、有事請假，她也會積極從中協調、用心傾聽。

但，如同《華燈》中的展現，為了爭奪客人、爬上更高階的位置，多多少少會有鉤心鬥角的經驗。對於同儕間的關係界線，A小姐認為「尊重」是基本的必須，例如拿同事私事去跟客人當話題，抑或是不敢拒絕而把他人拉出來當壞人、擋箭牌，這些都算是大忌。她嚴肅地說：「我們這行有很多眉角，對所有人際關係都要懂得拿捏，雖然我習慣把同事當家人，但假如踩到我的底線，長久累積的情誼，很有可能就會決裂。」

說到這裡，編輯腦海裡跳出《華燈》裡阿季這個角色，即使平常和小姐們不對盤，但她是真心喜歡光、喜歡在日式酒店工作，所以當店裡發生危機，她仍會與同事並肩同行，直至她開始用計和蘇爭奪客人，決裂後的傷痕便很難修補了。

▲日式酒店中與客人曖昧，也要拿捏在一種剛剛好的氛圍。（圖／Photo AC）

賣曖昧，也要賣得剛剛好

專訪接近尾聲，編輯提到：「看起來在酒店環境裡，都是很曖昧的，無論是對應那種關係都一樣。」A小姐頻頻認同：「沒有錯，一切都是建立在『曖昧底下』。」

雖然身為幹部不方便過於曖昧，但他們可以「製造曖昧」給小姐和客人，觀察客人的喜好安排，使其短暫沉浸於被崇拜、愛慕的恣意感，沒有所謂一板一眼的工作流程，反而是隨機應變，拿捏在一種剛剛好的氛圍、曖昧流動的環境。

「我非常喜歡我的工作，20幾年來我學會的人情世故，都是這裡給我的！這裡就像我的家！」A小姐感性地說。看著她眼神裡的自信，編輯可以想像在那個有點浪漫、有點曖昧的所在，她認真傾聽、用心對待客人的樣貌，認真的女人無論在哪裡，勢必都是一顆閃亮的星。

延伸閱讀

看見家與愛的多元面貌：3 部繪本感受自然又純粹的情感，「家」的組成不應被限制

《家族的色彩》：屬於鐵道迷的動人詩歌，尋找乘載幸福的人生列車

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

ET快訊
重機騎士遭猛撞身首分離亡！女駕駛落跑：想早點回家
陸團客來台旅遊解方　總統府拋：從「第三地來台觀光」優先實施
生人迴避！彰化今晚「送肉粽」　路線曝光
四川11大媽堅持「水上跳廣場舞」較美！10秒後全被大水沖走釀
周末還有雷陣雨！　「朵拉」最快明成8號颱
年輕女食腦變形蟲奪命　桃園3泳池業者複查不合格挨罰
「阿宏3.0」女學生神似李多慧　找妹妹繼續遊高雄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！人妻哭：壓力很大

夫妻買房「共同登記」弊大於利？專家出書手把手帶小資族買下第一間房

體驗畫框修復技巧輕鬆化身美感工藝師　奇美博物館線上課程藝術學習之旅

穿洋裝吃鐵板燒！老闆問「預產期什麼時候」　真相讓她更火大

秀泰控「檢查員工包包」引恐慌　台鋁反擊：依照合約進行

新北食腦變形蟲奪命　桃園3泳池業者水質複查不合格挨罰

周末還有雷陣雨攪局！下周雨彈升級　「朵拉」最快明成8號颱

北捷尖峰時段「調降至23度」　通勤族反應曝！他喊：月台處理一下

NuBra黏到「黑色生物」摳不下來！妹子嚇到腿軟　網歪樓：黏性超強

偏鄉生也能吃到熱騰騰午餐！教部攜手成大開發配送管理系統

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

師秀特殊才藝把「8→啵」　完美唸完順口溜學生驚呼

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

阿金進籠當模特兒「以為被關」　頭低低眼神逐漸哀怨...媽笑翻

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！人妻哭：壓力很大

夫妻買房「共同登記」弊大於利？專家出書手把手帶小資族買下第一間房

體驗畫框修復技巧輕鬆化身美感工藝師　奇美博物館線上課程藝術學習之旅

穿洋裝吃鐵板燒！老闆問「預產期什麼時候」　真相讓她更火大

秀泰控「檢查員工包包」引恐慌　台鋁反擊：依照合約進行

新北食腦變形蟲奪命　桃園3泳池業者水質複查不合格挨罰

周末還有雷陣雨攪局！下周雨彈升級　「朵拉」最快明成8號颱

北捷尖峰時段「調降至23度」　通勤族反應曝！他喊：月台處理一下

NuBra黏到「黑色生物」摳不下來！妹子嚇到腿軟　網歪樓：黏性超強

偏鄉生也能吃到熱騰騰午餐！教部攜手成大開發配送管理系統

確診後首度亮相！盧秀燕抱病出席「女性縣市長聯盟」　曝身體現況

旅行業「不爽沒陸客」嗆上街　陸委會：陸方一再拒絕我方提議

2023世界客家博覽會開幕　張善政：歡迎來桃園體驗客家文化

樂天桃猿找高塩將樹等3位自培投手　沈鈺傑談善化左投潛力

陳建仁：開放旅外陸客優先來台觀光　近期定案

客機高空急墜10秒！乘客「像坐雲霄飛車」狂禱告　離海面剩230公尺

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！人妻哭：壓力很大

富二代朋友邀請當伴娘！女見「先付32萬」條件超心寒　結局曝光

「國民惡女→受暴婦女→刑警」林智妍新戲演技再爆發！韓媒讚：太適合

「2023善愛嘉年華」齊聚愛的力量　南港二館溫暖啟動

黑猩猩借攝影師手喝水　結束還幫洗手超窩心❤

生活熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

「這1年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻了

一句話證明去過台灣！陸客秒回「7字」：從沒聽過

馬傑森月薪8萬　與林襄薪資差距曝！網讚好女孩

LINE「隱藏1功能驚呆」　一票人喊超愛！

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

「西南季風雷雨彈」再轟8天　中部以北午後防淹水

她考上台大1科系被媽狂嫌！網驚：人脈很猛

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

更多熱門

相關新聞

幼稚園老闆毆家長　警察面前開打

幼稚園老闆毆家長　警察面前開打

廣東一所幼稚園負責人近日因退費問題，與家長發生糾紛，一氣之下竟怒搧一名家長巴掌，被打的人也不甘示弱，立刻以拳頭回擊，雙方因此打起來，現場一片混亂。警察在一旁目睹全過程，立即衝上前阻止，並將涉事男子帶走。

兒認想變女生！鐵漢老爸痛哭整晚：毀了我的人生

兒認想變女生！鐵漢老爸痛哭整晚：毀了我的人生

「 3個90度」改善久坐全身痠痛

「 3個90度」改善久坐全身痠痛

《黑鏡6》比黑更闇的是人性

《黑鏡6》比黑更闇的是人性

《王之國》俊昊潤娥「拯救愛情」

《王之國》俊昊潤娥「拯救愛情」

關鍵字：

女子學日式酒店家人

讀者迴響

熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

真的掰了！花旗宣布「刪除粉絲團」

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

14歲網紅Lil Tay沈默一天：被駭

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

「這1年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻了

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面