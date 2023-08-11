關於酒店的家文化　遊走恰到好處的曖昧，每份關係有最剛好的距離

文／女子學

2022年Netflix討論度超高、眾星雲集的《華燈初上》，讓大家認識了日式酒店，不僅理解當時的文化環境，透過角色的關係表現，也從旁體悟「媽媽和小姐」間的特殊情誼，不像一般同事、不像單純朋友，反倒比較像擁有凝聚力的「家人」。

過往，大家對酒店的印象，多半停留在溫柔鄉、燈紅酒綠等等偏頗的感受，二元對立的心態，使其被冠上負大於正的聲浪，直至戲劇助瀾，我們了解那些陪笑歡愉的背後，其實有許多世人不知的故事與眉角。何謂真、何謂假，問問當事人最知道！

▲台劇《華燈初上》讓大家認識了日式酒店文化。（圖／《華燈初上》劇照，下同）



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沒落的日式酒店，曾經的美好風華

在業界有20逾年經驗，主力於復興北路高端Piano Bar擔任資深幹部的A小姐（化名），曾搭上日式酒店的末班車。「那時上班都要穿旗袍，身上攜帶小手帕，但不是拿來擦汗，而是要擦拭客人酒杯的水珠。」她回憶道，媽媽一定會手把手教育小姐，更早期時，公司還會安排小姐上課，學學日文、插花、國標，為的就是給離鄉背井的日本客人，感受到溫暖至尊的服務。

重視細節和禮節的日式酒店，媽媽可以說是全場的靈魂人物，和小姐的關係便如同《華燈》演繹，彼此間在工作上有著與家人一樣的默契，只要一個眼神、動作，就能拆解其中的含意。戲劇讓大眾看見這沒落的文化，過往的風華美好，都扎根在條通密麻的巷弄裡。

別把客人當客人，要把客人當家人！

回到深耕多年的Piano Bar， A小姐直言：「我是一個夜店的公務員，也備受客人尊重對待，我驕傲於我的職業！」面對不同身份、階級、個性的客人，她都能服務到位。試著想看看，什麼樣的店員會讓我們感到自在？如果習慣某位媽媽（幹部）的服務方式，往後自然會將他視為第一人選； A小姐說：「要把客人當朋友，而不是把客人當客人，是真情假意，人是可以感覺到的。」

在他們提出要求之前，先把服務做好。」A小姐分享，因酒店多在地下室環境較潮濕，使有過敏體質的客人容易不舒服，便自掏腰包購入空氣清淨機，確保他來這裡是暢快、舒心的。而在隱私方面，許多人會傾吐祕密、卸下面具展露自我，對一個專業的酒店從業者來說，無論內外皆保密到家，建立彼此信任度；當然，偶爾的曖昧是必須的，在當下或許會營造短暫的溫柔、短暫的情愫，但絕對不會任意跨線。

對A小姐而言，其實某種程度來看，當客人到店裡放鬆、愉快的午夜時光，輕鬆的互動暢聊也和「家人」有些類似，就算短暫，但那份溫暖、關心，卻是絕對真誠的。

同事原則：互相尊重、不踩底線

持「人不犯我，我不犯人」為原則，在以交際為手腕的職場環境，A小姐很樂於照顧公主或小姐，大多時候同事是互相cover的，像自己不喝酒，同事會幫忙照顧喜歡飲酒助興的客人；同事無法應付客人、有事請假，她也會積極從中協調、用心傾聽。

但，如同《華燈》中的展現，為了爭奪客人、爬上更高階的位置，多多少少會有鉤心鬥角的經驗。對於同儕間的關係界線，A小姐認為「尊重」是基本的必須，例如拿同事私事去跟客人當話題，抑或是不敢拒絕而把他人拉出來當壞人、擋箭牌，這些都算是大忌。她嚴肅地說：「我們這行有很多眉角，對所有人際關係都要懂得拿捏，雖然我習慣把同事當家人，但假如踩到我的底線，長久累積的情誼，很有可能就會決裂。」

說到這裡，編輯腦海裡跳出《華燈》裡阿季這個角色，即使平常和小姐們不對盤，但她是真心喜歡光、喜歡在日式酒店工作，所以當店裡發生危機，她仍會與同事並肩同行，直至她開始用計和蘇爭奪客人，決裂後的傷痕便很難修補了。

▲日式酒店中與客人曖昧，也要拿捏在一種剛剛好的氛圍。（圖／Photo AC）



賣曖昧，也要賣得剛剛好



專訪接近尾聲，編輯提到：「看起來在酒店環境裡，都是很曖昧的，無論是對應那種關係都一樣。」A小姐頻頻認同：「沒有錯，一切都是建立在『曖昧底下』。」

雖然身為幹部不方便過於曖昧，但他們可以「製造曖昧」給小姐和客人，觀察客人的喜好安排，使其短暫沉浸於被崇拜、愛慕的恣意感，沒有所謂一板一眼的工作流程，反而是隨機應變，拿捏在一種剛剛好的氛圍、曖昧流動的環境。

「我非常喜歡我的工作，20幾年來我學會的人情世故，都是這裡給我的！這裡就像我的家！」A小姐感性地說。看著她眼神裡的自信，編輯可以想像在那個有點浪漫、有點曖昧的所在，她認真傾聽、用心對待客人的樣貌，認真的女人無論在哪裡，勢必都是一顆閃亮的星。

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