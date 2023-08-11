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「人類世」是壯闊的地景？還是地球的災難？ 高美館年度特展8／12起盛大呈獻

▲▼ 高美館 。（圖／高美館）

▲高美館《人類世》明(12)開展，今(11)舉辦開幕儀式。高雄市政府祕書長郭添貴、高雄市文化局局長王文翠、高美館代理館長林羿妏、文化部藝術發展司司長周雅菁以及文化交流司司長桂業勤、加拿大駐台北貿易辦事處政經暨公共事務處處長呂明銳、美國在台協會高雄分處副處長顧杉明、國立故宮博物院院長蕭宗煌、高雄市議員張博洋、高雄市專業文化機構顧問李玉玲等人共同與參展藝術家合影留念。

圖、文／高雄市立美術館提供

高雄市立美術館夏季鉅獻《人類世－凝視．消逝中的地表》明（12）起開展！由高美館與加拿大安大略美術館、國家畫廊及義大利波隆那MAST基金會盛大呈現國際知名攝影師愛德華．伯汀斯基（Edward Burtynsky），以及知名紀錄片導演珍妮佛．貝奇沃（Jennifer Baichwal）與尼可拉斯．德龐希埃（Nicholas de Pencier）的作品。《人類世》繼2018年在加拿大舉辦首展後，巡展至義大利、瑞典、荷蘭及阿根廷等國，此次更於展中加入台灣藝術家齊柏林、楊順發、盧卡斯與盧昱瑞等人的在地視角，共展出近80件精彩之作，一同探討人類行為對於地球的影響。展覽自明（12）日起至2023年12月3日於高美館101-103展覽室盛大展出。

▲▼ 高美館 。（圖／高美館）

▲藝術家珍妮佛．貝奇沃(前排左)為高市府秘書長郭添貴(前排中)與會貴賓介紹《人類世》AR體驗。

▲▼ 高美館 。（圖／高美館）

▲藝術家尼可拉斯．德龐希埃於《人類世》開幕活動為與會嘉賓導覽。

高雄市政府秘書長郭添貴特別出席開幕，並代表陳其邁市長恭喜《人類世》順利開幕。他表示，《人類世》所呈現的作品帶給世界震動且震撼的體驗，高雄市推動「淨零碳排」在環境保護的努力不遺餘力，台灣碳權交易所也在本週一（8/7）由總統蔡英文親自揭牌，總部就在曾是重工業之都的高雄，高雄對於碳排的努力近年也達到階段性里程碑，期在2050年達到淨零碳排的成績。期待藉加拿大與台灣的藝術家以藝術面向切入《人類世》這個議題，透過文化的力量讓永續議題深植人心、付諸行動。

▲▼ 高美館 。（圖／高美館）

▲加拿大安大略美術館策展人蘇菲．哈克特於《人類世》開幕活動為與會嘉賓導覽。

高美館代理館長林羿妏表示，很高興在加拿大駐台北貿易辦事處的引介，以及文化部、高雄市政府與高市府文化局的大力支持下，年度特展《人類世》正式展開。高美館期望藉此展，善盡身為地球上的一員應有的責任，透過藝術的力量來達成警世的目的，邀請大眾共同關注環境永續議題。高美館是《人類世》巡迴展的亞洲首站，此次為呈現台灣在地視角共同呼應對於環境生態的關注，特別邀請到齊柏林導演《看見台灣》、藝術家楊順發《台灣水沒》系列、還有來自紐西蘭的台灣新住民盧卡斯的《閱界》系列，以及藝術家盧昱瑞的錄像作品《魷釣船—漁場》加入展出陣容。期盼藉由《人類世》一展的影響，透過藝術給世界帶來環境永續的展望與生機。

▲▼ 高美館 。（圖／高美館）

▲高美館《人類世》一展中，民眾可透過AR體驗，觀看隱藏在影像內不為人知的故事（攝影／Studio Millspace）。

加拿大安大略美術館策展人蘇菲．哈克特（Sophie Hackett）提及，人類正在前所未有地影響著「人類世」這個地質時代。她作為《人類世》三位策展人之一，加拿大安大略美術館、國家畫廊及義大利波隆那MAST基金會非常榮幸和高美館共同推出特展《人類世》。此展覽是藝術家們試圖以藝術視角詮釋科學家團隊「人類世工作團」（Anthropocene Working Group, AWG）科學研究成果，以美麗的空拍影像、紀錄片以及AR擴增實境的沉浸式技術，讓觀者能夠更深入理解地球所受人類行為的影響。三位參展藝術家一同走遍六大洲，伯汀斯基的每一張攝影都是動人心魄的壯闊風景，而貝奇沃和德龐希埃則在他們的紀錄片作品中讓觀眾看到自己所不容易觸及的地球，以及人類行動徹底改造了某個遙遠之地的影響。哈克特相信藝術具有前瞻性、智慧與信念，期待藉由藝術作為媒介，啟發眾人的改變。

▲▼ 高美館 。（圖／高美館）

高美館特展《人類世》展場一隅（攝影／Studio Millspace）。

貝奇沃欣喜表示她非常喜歡高雄這座城市，並感謝工作團隊以及眾人的協助讓展覽順利展開，《人類世》是全球性議題，而藝術卻是打破地理、語言、文化疆界的平台，她很開心在這次展覽當中加入了台灣藝術家的作品，共同關注著永續生態的發展；德龐希埃則提到「人類世計畫」是一項龐大、艱鉅且充滿挑戰的任務，並相信唯有「行動」能夠解決氣候變遷所帶來的不安，要解決這樣全球性的問題必須仰賴眾人合作；他很高興展覽能夠跨越國界來到高雄展出，期盼以展覽作為開端，呼籲眾人關心生態議題。

▲▼ 高美館 。（圖／高美館）

▲高美館特展《人類世》展場一隅（攝影／Studio Millspace）。

▲▼ 高美館 。（圖／高美館）

▲高美館特展《人類世》展場一隅（攝影／Studio Millspace）。

▲▼ 高美館 。（圖／高美館）

▲高美館特展《人類世》展場一隅（攝影／Studio Millspace）。

8月12日下午2時，將於高美館地下樓演講廳舉辦《人類世》特別講座，由策展人哈克特以及藝術家貝奇沃、德龐希埃共同對談，讓觀眾深入理解他們「人類世計畫」的具體內容以及展覽歷程。此外，9月17日另將舉辦台灣藝術家座談會，邀請看見．齊柏林基金會董事齊廷洹與參展藝術家楊順發、盧卡斯、盧昱瑞以創作者的角度，分享如何經由藝術創作倡議環境永續議題，歡迎民眾踴躍購票參與。更多展覽與推廣活動資訊，請至高美館網站（www.kmfa.gov.tw）或臉書專頁、Instagram「高雄市立美術館」查詢。

▲▼ 高美館 。（圖／高美館）

▲高美館《人類世》特別加入台灣藝術家平行展，期望以在地視角共同呼應對生態環境議題的關注（攝影／Studio Millspace）。

特展資訊
人類世－凝視．消逝中的地表
展期：2023.08.12(六) - 12.03(日) 每週二至週日9:30-17:30（週一休館）
地點：高雄市立美術館101-103展覽室
票價：全票200元（高美館售票中心獨家販售）

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