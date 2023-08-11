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客機高空急墜10秒！乘客「像坐雲霄飛車」狂禱告　離海面剩230公尺

▲▼聯合航空（United Airlines）。（圖／路透）

▲ 聯合航空去年一架航班發生急速下降驚魂，圖非當事飛機。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

航空專家披露，美國聯合航空（United Airlines）去年12月一架航班因機組員溝通不良及天氣惡劣，在8至10秒內急速下降至距海面僅剩200多公尺，乘客彷彿在搭雲霄飛車，嚇得只能禱告，所幸在警報系統啟動後化解危機。

航空學者布瑞克豪斯（Anthony Brickhouse）向《商業內幕》透露，美聯航一架從夏威夷毛伊島飛往舊金山的航班因機組員溝通問題，導致乘客從高空急墜至距太平洋僅748英尺（約228公尺），還好因警報系統得救。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）10日發布最終報告，詳細說明美聯航1722航班去年12月18日這起事件經過。這份報告訪問機上包括機長及副機長等目擊者，強調飛機起飛時風雨強烈，而副機長在飛機開始爬升時聽錯機長的指示，將襟翼設定在錯誤的角度。

這項失誤導致飛機在短短幾秒內急速下降，直到近地警告系統（GPWS）被啟動，使駕駛有時間做出反應。

據CNN報導，機上乘客稱當時感覺就像「坐雲霄飛車」，且許多人在急速下降時開始做「最後的禱告」，而整個過程僅持續8至10秒。

且除飛行問題以外，布瑞克豪斯指出，航空公司並未及時通報，導致事故調查委員會晚了2個月才得知這起事件，但當時紀錄已經被覆蓋，坦言「身為安全專家及調查人員，委員會2個月後才發現這件事，這很令人憂心」。

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