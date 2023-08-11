幼稚園三餐「爽嗑海鮮」含下午茶　每月餐費不到1600元

記者林郁婷／綜合報導

黑龍江寧安一所幼稚園近日在網路上爆紅，學生每天吃的不只普通白飯和青菜，還有活跳跳的海鮮和草莓、藍莓等高級水果，雖然都屬於昂貴的食材，每個月餐費卻只要352元（人民幣，下同，約新台幣1548元），也讓不少網友直呼羨慕，「我也想上這樣的幼稚園！」

據《海報新聞》報導，榮興幼稚園因餐點菜色走紅，除了三餐為孩子準備生蠔、鰻魚、魷魚及大螃蟹，並貼心地幫忙去殼，吃完正餐後還有水果，草莓、藍莓和荔枝各自成堆放在盤子裡，甚至做成草莓蛋糕作為點心。

▲幼稚園為學生準備海鮮和高級水果。（圖／翻攝自影片，下同）



榮興幼稚園園長孟姓女子表示，幼稚園管理費為500元（約新台幣2100元），餐費一天是16元（約新台幣70元），以22天來算，總共是352元，食譜都有經過安排，「我們是2015年拿到執照，原本有12個班，已經畢業了4個班，目前還剩下8個」。

網友紛紛開玩笑表示，「我三歲零三百多個月可以報名嗎」、「請帶上我， 我3歲零500多個月」、「有沒有大大大大大班的？就是比如360個月的寶寶班的？」、「小孩子不建議這麼吃，因為我小時候就沒」。

部份的人則認為不好，「小孩子最重要的是營養均衡，基本沒看到蔬菜，全是大魚大肉。海鮮是常見的過敏原，真的是不把小孩的健康當回事」、「這麼吃不怕尿酸高嗎？」