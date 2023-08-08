林口吃快炒　他叫小份被做錯「逼付大份錢」！強塞單惹眾怒

▲原PO在林口某餐廳吃飯，認為被店家強塞單。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我要抱怨非常糟糕的用餐體驗！」有民眾6日到林口一間餐廳，因為兩個人用餐而已，只點了3樣小份的料理。上了第一盤蒜泥白肉後，兩人吃到一半，員工突然過來告知師傅做成大份，會以大份的價格計算。見原PO不願意，員工則換來肉量非常少的小盤子，而老闆娘的態度更令他不敢恭維，貼文引發譁然。

這位顧客在「爆怨2公社」匿名發文，文中表示，當天因為只有兩個人用餐，所以總共只點了3樣菜，包括小份高麗菜、小份蒜泥白肉以及麻油煎蛋。等了約20分鐘，第一道上來的是蒜泥白肉，當兩人吃了一半的時候，有一位員工突然來告知，「我們師傅做錯了，做成大份的，跟你說一下！」

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原PO乍聽一頭霧水，想了一下之後疑惑反問，「所以是要收我們大份的錢嗎？」對方則秒回「對！」這讓他很傻眼，因為兩人本來就只打算點小份。員工聽聞後不僅沒道歉，還臭臉地瞪了他一眼，並直接把肉端走，令兩人傻住，「我們當下非常不知所措，所以你把我的肉端去哪？現在是不照著你的要求，就把我的菜端走嗎？就不讓我用餐是嗎？」

大約過了10分鐘，員工端著一個肉量非常少的小盤子過來，什麼都沒表示地直接放到桌上，讓原PO直呼感覺非常差，因為是第一次點那道菜，根本不知道大小盤份量多少，而且端進去換菜前有點小爭執，「我怎麼知道你怎麼換的、你怎麼裝的？你有沒有在我的肉裡面添加什麼有的沒的？」

他忍不住氣得向老闆娘反應，豈料更火大了，「只回我說『因為你們不願意付大份的錢，所以我們也不可能收小份的錢卻給大份的餐』，哈囉？我們第一次點這道菜，哪知道你們的小份份量是怎麼樣？況且是你們師傅的失誤，為什麼員工來的時候卻是用『告知』的態度，通知我們要收大份的餐錢？」

此外，老闆娘還說，「因為做錯餐你們不願意付，員工就要自己吸收價差，所以我們就是收走」，態度令人錯愕。事後，原PO上網查了評價，發現有別的網友抱怨類似情況，自己非單一個案，不禁質疑是否為餐廳慣用手法，「我覺得這家餐廳很不老實，個人不會再去用餐了！」

貼文曝光，眾網友也看得一肚子火，「如果是常態，店家很不老實啊」、「強塞單的概念，想說大部分人嫌麻煩就花錢省事」、「這是什麼強買強賣的方式啊！太誇張了啦」、「通常店家疏失都是他們自行承擔，這間做法少見啊」、「我之前也遇過這種餐廳，還真的被唬住了，店家一副為你著想的態度，真他X的機車！」

▼原PO發現有其他人也遇到類似情形。（圖／翻攝自爆怨2公社）