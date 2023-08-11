台版柬埔寨首腦藍道「2分身」都被抓　本尊仍潛藏柬緬

記者黃翊婷／綜合報導

台版柬埔寨詐騙凌虐案造成3人死亡，幕後首腦杜承哲今年4月被捕。不過，有消息指出，杜承哲其實是「藍道」的3號分身，接著，9日又有一名「藍道」被逮，清查之後卻發現，此人只是2號分身，本尊可能還潛藏在柬緬地區，目前正在全力追緝中。

▲杜承哲落網之後，至今仍被羈押中。（圖／記者陳以昇翻攝）

2022年9月至同年11月杜承哲與「西莉亞」洪俊杰、「強尼」王昱傑聯手，以求職為餌誘騙307名被害人，當中61人遭拘禁，造成3人遭虐死亡；另外，還有246人誤信投資詐騙，杜男等人一共詐得3億9667萬7969元。

然而，淡水、桃園據點被警方查獲之後，杜承哲又在今年2月另起爐灶，以同樣的經營模式進行詐騙，由洪俊杰招募「吐司超人」林晏齊，承租房子設立水房，自己則隱身幕後，負責居中牽線境外詐欺機房（俗稱盤口或商戶）及負責第二、三層帳戶轉帳的團隊與監督洪俊杰的工作，這次一共有32人受害，得手金額達2353萬9316元。

▲詐團成員落網時的畫面。（圖／ETtoday資料照）

杜承哲在今年4月間落網，警方認為他就是詐團幕後首腦「藍道」，但接著又有媒體報導指稱，杜男其實只是分身，9日又逮捕一名余姓男子，他才是真的「藍道」。當時相關承辦人員回應，9日沒有指揮任何單位逮捕入境的詐團成員，台版柬埔寨案中，杜男的層級已經是最頂的了，「沒有分身」。

不過，根據《自由時報》10日報導，警方逮捕的余男也是分身，真正的「藍道」為了製造斷點躲避追緝，找來余男當2號分身、杜男當3號分身，下達指令時都是由他下達給余男，再由余男轉告杜男，目前藍道本尊仍藏身在柬緬地區。

關於「藍道」究竟有沒有分身一事，目前仍眾說紛紜，詳細情況還得經過進一步釐清確認。至於杜男等人的下場，檢方認為杜男等人正值青壯，為貪圖一己之私，主持、操縱、指揮、參與詐欺集團犯罪組織犯行，以精細分工與境外詐欺機房成員聯手，共同對不特定民眾實施詐欺，騙取其款項，甚至囚禁凌虐人頭戶，釀成3死，杜、洪、王3人落網後毫無悔意，建請法官量處最重之刑。