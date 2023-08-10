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PTT「小妹哥」認了是生理女！公布懷孕餵奶照：裝偽娘是想紅

▲▼PTT紅人「小妹哥」公布懷孕餵奶照：裝偽娘是想紅　網看1點提質疑。（圖／翻攝王筠嫣IG）

▲PTT紅人「小妹哥」近日公布懷孕餵奶照，但有網友認為是AI製圖。（圖／翻攝王筠嫣IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

PTT紅人「小妹哥」王筠嫣以偽娘（男扮女裝）形象爆紅，又以「貓的戀愛史」在Dcard引起不小討論。然而，王筠嫣近日PO出懷孕、哺乳照片，自稱過去為了紅才裝男生，其實是生理女。對此，許多粉絲支持王筠嫣做自己，也有人感到被欺騙，部分網友則認為哺乳、懷孕照是AI圖。

王筠嫣近日在有3.2萬人追蹤的個人IG發文表示，她曾懷孕並在美國生下小孩，待了3個月後與孩子的生父因某些因素而分開，並將孩子留在美國，「以前為了想紅就女扮男裝，再假裝成偽娘，我相信早期很多人應該都有發現為什麼我每次褲襠那邊永遠都是平的，甚至有駱駝蹄，主要就是因為我根本沒有男性那根」。

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▲▼PTT紅人「小妹哥」公布懷孕餵奶照：裝偽娘是想紅　網看1點提質疑。（圖／翻攝王筠嫣IG）

▲▼王筠嫣近期的照片（上）明顯與過去照片（下）有差別。（圖／翻攝王筠嫣IG）

▲▼PTT紅人「小妹哥」公布懷孕餵奶照：裝偽娘是想紅　網看1點提質疑。（圖／翻攝王筠嫣IG）

王筠嫣表示，過去很多人因她跨性別而流言攻擊，但她一點都不在意，因為那是偽娘身分都是假的，「最後說個官話 其實我算是個玻璃心的人，所以希望那些不管喜歡我的或討厭我的，可以友善、包容、尊重，好嗎？」

網友看完紛紛留言，「我一直都覺得你是女生」、「這世界本就是真真假假」、「我就知道，雞雞雷達一直有反應，不可能有錯的…」「搞得我好亂啊光頭王」、「雖然一開始是因為妳的偽娘身份而被吸引，但後來也逐漸懷疑妳有可能是女孩子，不過不管妳是偽娘、跨性別還是真正女生，自己開心最重要，加油」。

然而，長期看過「小妹哥」發文的網友留言質疑，「生理女？你之前還有申請過役男出境申請呢，我真的覺得你做你自己就好，真的沒必要這樣」、「超級瞎，在欺騙自己欸」、「恐怕連科幻小說作家都不敢輕易採用這種誇張的設定」、「我怎麼知道你這個懷孕是不是也是偽懷孕」、「小孩怎麼假假的」。

此外，記者將王筠嫣的照片以專門辨識AI圖片的網站「Optic AI or Not」檢測，發現檢測結果均為AI製圖。

▼辨識網站分析後，認為王筠嫣的照片是AI圖片。（圖／翻攝Optic AI or Not）

▲▼PTT紅人「小妹哥」公布懷孕餵奶照：裝偽娘是想紅　網看1點提質疑。（圖／翻攝Optic AI or Not）

▲▼PTT紅人「小妹哥」公布懷孕餵奶照：裝偽娘是想紅　網看1點提質疑。（圖／翻攝Optic AI or Not）

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