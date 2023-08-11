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才剛過完戰勝節　北韓又要閱兵？平壤飛行場「數百台車輛」聚集

▲▼北韓7月27日慶祝戰勝節，夜間閱兵儀式上出現導彈發射器。（圖／路透）

▲北韓7月27日慶祝戰勝節，夜間閱兵儀式上出現導彈發射器。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）才於7月27日為「戰勝節」70周年在平壤舉辦閱兵儀式，最高領導人金正恩更是邀請中國、俄羅斯代表團出席，現場秀出最新型的洲際彈道飛彈（ICBM）和無人攻擊機，豈料才經過短短一周，平壤某處地點疑似又為下一場閱兵儀式進行彩排，預估將在9月9日舉行。

根據《美國之音》（VOA）今（11）日報導，美國私人商業衛星公司「行星實驗室」（Planet Labs）於9日拍攝到，北韓首都平壤美林飛行場北側閱兵儀式訓練場空地竟然有數百台車輛聚集，疑似正在為下一場閱兵儀式做準備，一年內舉辦3場閱兵實屬罕見。

報導指出，平壤美林飛行場北側空地自從7月底戰勝節閱兵儀式結束後就開始空出來，然而從本月1至4日又有車輛聚集的跡象，距離上一次的戰勝節閱兵只不過僅有短短一周的時間。

北韓官媒昨（10）日預告，9月9日第75周年建政紀念日將舉辦「民間武力閱兵儀式」，若閱兵儀式如期進行，將會是今年繼2月8日建軍節、7月27日戰勝節後的第3次閱兵，這種在一年內連續閱兵達3次的狀況實屬罕見，也是金正恩掌權10多年以來首次。

不過南韓《韓聯社》分析，9月9日建政紀念日的閱兵儀式規模將會有所縮減，因為參加閱兵儀式的主體為來自民間的武裝力量，而非北韓正規軍，因此預估閱兵現場不會對外展示洲際彈道飛彈（ICBM），而事實上2021年9月9日北韓就曾舉辦「民間與安全武力閱兵儀式」，當時只秀出常規性器，至於ICBM等則未亮相。

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