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國北教大國慶親善大使曝光　模擬33種訓練應變特殊情境

▲▼國北教大國慶親善大使今天曝光，校方模擬33種訓練應變特殊情境。（圖／國北教大提供）

▲國北教大宣布擔任國慶典禮親善大使，還模擬33種訓練應變典禮上的特殊情境。（圖／國北教大提供）

記者許敏溶／台北報導

每年國慶典禮，來自各大學、擔任國慶大會禮賓的親善大使，都成為會場上各界關注焦點。國立台北教育大學今（10日）宣布，國北教大芝山親善大使，將擔任今年國慶大會禮賓接待執行五校之一，還針對國慶特殊情境，模擬33種訓練，為國慶大會做足準備，希望讓每位國內外貴賓享有高品質的禮賓服務。

儘管距離雙十國慶還有兩個月，但國北教大今天宣布，由校內學生組成的芝山親善大使團，因國際禮儀服務表現優異，再度獲選今年國慶禮賓接待任務，成為今年國慶大會禮賓接待執行五校之一。

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芝山親善大使團為國慶活動做足準備，國北教大指出，隊員們利用課餘時間訓練，從基本的站姿、引導，到訓練多國語言的招呼語，希望在與外國貴賓接觸時，以其國家語直接問候，給他們親切驚喜的第一印象，另更特別針對國慶特殊情境，模擬了33種訓練，為國慶大會做足了準備。

國北教大表示，芝山親善大使團長年服務於各類國家慶典，包含多次國慶大會慶典、國慶焰火、總統就職國宴等大型國家慶典活動，禮賓接待經驗豐富。也透過參與校內外各項重要典禮與活動，培養隊員們的接待能力與服務經驗，過去百場以上的各類型服務，更是累積各隊員禮賓接待的實力，將能在這次國慶大會展現最好的一面。

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