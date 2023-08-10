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從農家子到裁縫師、女畫家　林王葉60幅作品紀錄不凡人生

▲▼出生南投的林王葉，從農家子女到女畫家，作畫逾30年，60幅作品紀錄不平凡人生。（圖／民眾提供，下同）

▲▼出生南投的林王葉，從農家子女到女畫家，作畫逾30年，60幅作品紀錄不平凡人生。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／南投報導

出生於南投林仔庄務農家庭的林王葉，小學畢業後因為老師的一句「行行出狀元」，毅然決定到縫紉補習班學習縫紉，經過3年努力學習，才16歲就開班授課，成為鄉親口中的裁縫師，後來離鄉到台中開店為生活打拼，但小時候的畫畫心願一直都在，在兒女成家立業後，不拿針線，改拿畫筆，學畫30多年，10日在國史館展出個展，60幅作品紀錄她堅毅且不平凡的人生。

▲▼出生南投的林王葉，從農家子女到女畫家，作畫逾30年，60幅作品紀錄不平凡人生。（圖／民眾提供，下同）

林王葉表示，雖然離鄉到台中開店為生活打拼，子女也都成家立業，但潛藏在心中數十年的繪畫種子，早已從蟄伏中躍然甦醒，30多年來，啟蒙於雷功佩老師，先後師承陳華、譚聖卓、張清宗、盧清遠、余祥敦和邱景祥等老師，師生切磋觀摩、摸索，從裁縫師變成畫家，畫風也漸趨成熟。

▲▼出生南投的林王葉，從農家子女到女畫家，作畫逾30年，60幅作品紀錄不平凡人生。（圖／民眾提供，下同）

她說，這是第一次個展，作品包括國畫花鳥、山水及書法共60幅，每一幅如同小孩一般的珍貴，其中一幅「故鄉」，源於對老家的眷戀，以及童年的記憶，因此把南投市永豐里老家畫了出來，希望透過展覽分享她創作的喜悅。

▲▼出生南投的林王葉，從農家子女到女畫家，作畫逾30年，60幅作品紀錄不平凡人生。（圖／民眾提供，下同）

「靜心自在―林王葉個人創作展」，上午在國史館台灣文獻館展鯤島風華特展室開幕，出席貴賓逾百人，展期至9月10日。

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