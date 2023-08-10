貓大量死亡！　賽普勒斯批准用「人類抗COVID藥物」治療貓咪

▲賽普勒斯政府批准使用人類抗新冠病毒口服藥來治療病貓。圖為當地哈拉蘇丹清真寺（Hala Sultan Tekke）外的貓。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

地中海島國賽普勒斯有超過100萬隻貓咪生活，因此享有「貓島」盛名。然而，今年1月首次發現貓冠狀病毒後疫情不斷擴大，在3、4個月內病毒擴散至全島，導致數以千計的貓隻死亡。衛生醫療當局在8月8日「國際貓咪日」開始使用人類抗COVID-19口服藥來治療病貓。

根據衛報報導，貓冠狀病毒最早有紀錄是在1960年代，透過貓的糞便接觸傳播，這種病毒不會傳染給人類，但在貓咪間具有高度傳染力，並可能引發貓傳染性腹膜炎（FIP）。報導指出，FIP的爆發很罕見，過去曾在英國、美國、台灣與希臘發生過，但範圍僅限於貓舍。

▲賽普勒斯素有「貓島」之稱，圖為首都尼克西亞舊城區的流浪貓。（圖／路透）

不過，賽普勒斯從1月開始的這波「FCoV-23疫情」卻似乎呈現出毒性更強的型態，連室內寵物也被感染。泛賽普勒斯獸醫協會（PVA）表示，病毒在3、4個月內已蔓延至全島。愛丁堡大學專家與PVA合作調查發現，島上12周內篩檢確診的FIP病貓數量比前一年暴增20倍，推測這種FCoV貓冠狀病毒可能已經突變，並正在進行病毒株基因定序。

報導稱，雖然貓冠狀病毒與造成全球大流行的新冠肺炎病毒（COVID-19）無關，但抗COVID-19口服藥中的活性成分莫納皮拉韋（Molnupiravir）已被證明對治療FIP病貓有益，且相較於其他抗病毒藥物便宜許多。此前，賽普勒斯政府並未批准將莫納皮拉韋用於動物，但上周已經宣布允許將人類新冠口服藥的庫存用於治療貓咪。

▲賽普勒斯爆發「貓傳染性腹膜炎」疫情，造成貓咪大量死亡 。（圖／路透）

賽普勒斯衛生部於8月8日「國際貓咪日」（International Cat Day）批准實施治療，獸醫服務部門也已經收到第一批500箱的抗新冠口服藥庫存，裝有2000盒，每盒含40粒膠囊，總共是8萬顆，希望藉此加緊速度阻止貓冠狀病毒繼續傳播。