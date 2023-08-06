小三偷吃人夫喊「我是第二個老婆」！狂傳鹹濕對話下場曝：好滿足

▲屏東一名邱姓女子明知鄭姓男子已婚，還是與對方發展成不倫關係，對話也十分露骨。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者柯振中／綜合報導

屏東一名鄭姓男子結婚多年，沒想到邱姓小三明知他已婚，還是願意發展不倫關係，甚至還甜喊「我是你第二個老婆」，氣得林姓正宮一狀告上法院。屏東地院審理後，判邱姓小三要賠20萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，鄭男與林女1991年就已結婚，婚後育有2子，生活還算融洽，不過2020年開始，鄭男突然與邱姓小三勾搭上，進而發展出不倫關係。

邱女多次邀約鄭男到位在租屋處相處，甚至還甜喊「我是你第二個老婆啊你偶爾要來跟我住啊」、「老公只喜歡老婆的胸部而已」、「每次都看老公吸的（得）好滿足」，明明知道對方已婚身分，行為仍舊明目張膽，且這間租屋處的租金，還由鄭男幫忙支付一半。

▼鄭男除了會到邱女的租屋處獨處，還幫忙出一半的房租。（示意圖／記者黃克翔攝）



2人的不倫關係維持了超過2年，直到林姓正宮察覺不對勁，翻看丈夫的手機，才發現這些露骨、煽情的對話，氣得將邱女一狀告上法院。

對此，邱女則辯稱，她2013年與第二任丈夫離婚後，第二任丈夫有言語暴力、性侵的行為，當時正好透過社群網站認識了鄭男，鄭男熱心提供法律服務，2人才因此開始熟識。

邱女解釋，這些LINE對話內容，是因為鄭男愛開玩笑、口無遮攔，所以才會說出這些話，而非真的有發生不倫關係，不應該只憑藉LINE對話的內容，就認定2人有不正常的交往關係。

不過，屏東地院不採信邱女的說法，認為邱女破壞了林姓正宮婚姻的圓滿安全及幸福，不法侵害了配偶關係所產生的法益，且情節重大，因此判邱女須賠20萬元，全案仍可上訴。