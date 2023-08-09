世大運創佳績　陳建仁讚：讓全世界看見台灣、振奮國人

▲陳建仁出席第31屆成都世界大學運動會代表團返國餐會。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

成都世大運落幕，台灣代表隊拿下10金17銀19銅佳績，創下2017年台北世大運以後的最佳成績。行政院長陳建仁9日台灣代表團返台餐會，他在致詞時細數選手的精采表現，並表示，「有你們真棒、有你們真好，有你們讓全世界看見台灣，且振奮國人，你們真的是台灣英雄」。

本屆成都世大運台灣代表隊拿下10金17銀19銅，無論金牌或總獎牌數，都僅次於2017年台北世大運，創下境外最佳；尤其在獎牌榜排名第8，次於中、日、韓、義大利、波蘭、土耳其、印度。

陳建仁9日出席成都世大運台灣代表團返台餐會，他在致詞時大讚選手們是台灣的光榮、典範，並細數台灣隊本屆的佳績，從李智凱完成鞍馬3連霸、孫家閎太極拳接連摘銀奪金、彭名揚在男子400公尺跨欄打破高懸22年的全國紀錄並達到2024年巴黎奧運參賽標準，以及羽球項目拿下5金1銀1銅、混合團體2連霸，「真的是相當的優秀」。

除了恭喜選手外，陳建仁也向選手喊話，「有你們真棒、有你們真好，有你們讓全世界看見台灣，且振奮國人，你們真的是台灣英雄」。

陳建仁說，政府相當重視運動環境和人才培訓，體育就是國力發展，他也承諾，政府一定會提升對選手的培育、支援照顧的廣度與力道，都會大大增加。他以設立國家運動科學中心為例，目的就是為了栽培優秀運動員，協助運動員超越自己極限。

陳建仁表示，也會落實澳亞運績優退役選手職涯照顧，希望未來在奧運、亞運得到好成績的選手都能轉認為教練。到現在為止，選手轉任教練已經有81名，未來會讓更多選手轉任成為教練。

最後，陳建仁說，希望建立一貫化的選手培育體系，2017年的台北世大運開始了人才培育計畫，整合奧運、亞運和世大運結合，現在因為世大運把年紀從28歲降到25歲，因此未來儲訓選手時，會有世大運、亞運、奧運的方式做整體連結，希望每個人都能在奧林匹克運動會上能有最好的表現，超越自己、讓國人引以為榮。