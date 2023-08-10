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打詐有成效！　行政院：1到7月詐騙不法所得查扣23.7億成長5倍

▲▼陳建仁主持治安會報。（圖／行政院提供）

▲陳建仁主持治安會報。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁9日主持「112年度第3次治安會報」，聽取「境外勢力利用網路駭客入侵結合認知作戰新型態攻擊之工作成果報告」、「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案執行情形與策進作為」及「打擊跨境電信詐欺及人口販運犯罪執行情形及策進作為」等報告。其中，今年1月至7月查扣犯罪不法所得23.7億，較去年同期4.8億，成長近5倍，顯示落實犯罪不法所得查扣及罪贓返還已初具成效。

陳建仁聽取報告後指示各有關單位，應持續精進相關作為，除慎防境外敵對勢力利用網路駭侵結合認知作戰，透過操作假訊息等方式影響明年大選外，也應持續透過跨部會整合協調，查處逾期外來人口、非法雇主及非法仲介，並積極查緝詐欺犯罪，落實犯罪被害人保護。

陳建仁致詞時表示，美國國務院於今年6月15日公布「2023年全球防制人口販運」評比顯示，我國連續14年在全球180多國及地區的評比名列「第1級」國家，實屬不易。去年雖發生國人遭詐騙至海外人口販運事件，但政府立即整合跨部會資源，從預防、勸阻、救援、究辦四大面向全力執行，加強打擊人口販運，落實被害人保護，相關成果深獲國際肯定。院長感謝各相關部會及治安團隊群策群力，讓世界看見臺灣守護治安的決心與努力。

陳建仁強調，為精進打詐策略及洗刷臺灣「行人地獄」污名，行政院已於今年6月9日及5月25日分別通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5版」及「行人優先交通安全行動綱領」，並陸續完成「打詐五法」修正案及停讓行人交通新制等作為；同時，行政院「打擊詐欺辦公室」也已揭牌運作，請各相關部會落實執行各項綱領的重點工作，透過公私協力，努力推動多元防詐宣導與道安精進作為，全力保障國人生命財產安全，以回應社會大眾期待。

陳建仁進一步指出，「組織犯罪防制條例」修正案也在今年5月底奉總統公布生效，感謝警察機關於今年7月13日至20日執行「全國同步打擊詐欺及掃黑專案行動」，一共查獲詐欺集團131件、犯嫌563人，查扣不法利得約4,000萬元；在掃蕩黑道幫派方面也獲佳績，共計破獲47件、294人，查扣不法金流約445萬元、各式槍械54枝，成效顯著。院長肯定警察同仁在這段時間的辛勞與努力，並請內政部將掃黑列為治安第一要務，落實執行「掃黑專責隊」運作，掌握幫派活動脈絡，並定期訪查易受幫派侵害行業，預先發掘犯罪狀況，防患未然，以維護國人安居樂業的生活環境。

在「境外勢力利用網路駭客入侵結合認知作戰新型態攻擊之工作成果報告」部分，陳建仁說，境外敵對勢力透過駭侵我國民間公司網路相關設備，進行發文及散布錯假訊息等行為，意圖影響我國民眾認知，請各部會除應即時澄清外，也應適時宣導民眾定期維護個人社群帳號，設定強密碼或二階段驗證等密碼保護機制，並持續提升機關通訊設備資安等級，以有效強化資安防護能量。另鑑於我國總統、副總統與立法委員選舉將於明年1月13日舉行，為防杜境外敵對勢力利用網路駭侵結合認知作戰，透過操作假訊息等方式影響選舉結果，請法務部調查局等相關機關持續強化偵查能量，加強查處此類新型態攻擊，以維護選務作業公平、公正，確保民主制度穩定發展。

針對「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案執行情形與策進作為」報告，陳建仁說，近年受疫情影響，導致逾期停（居）留外來人口人數急速攀升，因此行政院於今年疫情趨緩之際，請內政部實施此專案，在短短5個月期間，共查處逾期停（居）留外來人口2萬1,932人，整體目標值達成率119%，已獲初步成效。陳院長感謝勞動部、內政部及各國安機關在該專案期間的合作及努力，請內政部移民署持續結合勞動部及各國安機關量能，查處逾期外來人口、非法雇主及非法仲介；也請勞動部有效掌握雇主聘僱外籍勞工狀況，以有效減少逾期停（居）留外來人口人數。

針對法務部「打擊跨境電信詐欺及人口販運犯罪執行情形及策進作為」報告，陳建仁表示，行政院於今年6月9日核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5版」，從法制面、組織面及技術面著手，全面增修法律及加強來源端技術防堵，以保障民眾財產及維護社會治安。從新版實施以來，已具初步成果，仍請各相關單位從以下三方面持續精進打擊策略。

首先，在嚴懲電信網路詐欺犯罪方面，陳建仁指出，電信網路詐欺犯罪涉及境外人口販運及境內私行拘禁案件，因檢警調精準的策進作為，已大幅下降，顯見懲詐機關若能具體研析特定電信詐欺的犯罪手法，制定精準打擊策略，必能有效壓制電信網路詐欺犯罪。請法務部持續督導臺灣高等檢察署統合檢、警、調機關，規劃查緝重大或特定詐欺犯罪專案行動，主動挖掘重大詐欺案源，督導各地檢署執行溯源查緝，強力打擊電信詐欺犯罪。

陳建仁表示，為防止民眾持續被害，在不違反偵查不公開原則下，應主動發布詐欺手法，提醒民眾注意，並即時通報電信公司停、斷話、適時凍結人頭帳戶，防止後續詐騙案件發生。另為強化行政機關對懲詐作為的協力，檢察及司法警察機關於偵查中發現有需行政主管機關協力者，可透過臺高檢署的平臺，通報行政機關協助；同時，各行政機關執行業務時，若發現有犯罪嫌疑者，亦可透過該平臺通報臺高檢署，以全面挖掘電信網路詐欺犯罪，予以痛擊。

其次，在強化跨部會溝通協調方面，陳建仁指出，國家通訊傳播委員會與臺高檢署共同合作，落實行政監管措施，並由檢察官提供證據資料，使通傳會針對違反規定的電信業者進行精準裁罰。因此請各部會積極透過臺高檢署建立的橫向協商平臺，取得違反法規業者資訊，落實行政監管及裁罰，使查緝作為與行政監管作為零時差，讓民眾有感。

陳建仁表示，「懲詐」機關於查緝電信網路詐欺犯罪時，應隨時與「識詐」、「阻詐」及「堵詐」面向行政機關反映現時電信網路犯罪狀況及情勢，以利「識詐」機關掌握新型詐欺手法，即時對特定族群防詐宣導；而「阻詐」及「堵詐」機關在查知行政監管及企業管理有待強化之處時，也能即時策進防堵，從來源端遏阻電信網路詐欺犯罪。

最後，在落實犯罪被害人保護方面，陳建仁指出，今年1月至7月查扣犯罪不法所得23.7億元，較去年同期4.8億元，成長近5倍，顯示落實犯罪不法所得查扣及罪贓返還已初具成效。為保護被害人權益，法務部應持續督導臺高檢署，積極指示檢警調偵辦電信網路詐欺案件時，強化犯罪所得查扣工作，以阻斷詐欺集團金流，並加強督導電信網路詐欺案件不法所得查扣、自動繳回及強化變價效能，改善查扣效率，降低查扣風險，以協助被害人取回遭騙財物。

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