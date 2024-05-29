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大陸 大陸焦點 特派現場

大讚台灣藝人表態統一　國台辦：都是自然而然的真情流露

▲▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／翻攝自央視）

▲朱鳳蓮拿出貼文展示。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

許多台灣藝人近日在微博轉發央視新聞「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家，『台獨』死路一條，祖國統一是不可擋」的貼文。大陸國台辦29日大讚，「這些都是自然而然的真情流露。」國台辦還怒批，「民進黨當局在加碼製造綠色恐怖，讓很多台灣民眾不敢說出心裡話。」

大陸國台辦新聞發言人朱鳳蓮29日指出，大家看到，這些天有近百位台灣演藝人員以各種方式表達對兩岸關係、對中華兒女身分認同的態度，有的轉發央視新聞首發的「統一」海報，這個海報在微博的閱讀量已經超過18億次，轉發量也有1700多萬次，希望那些說什麼「被迫表態」的人看得到。有的藝人向粉絲講述從自家長輩瞭解到自己祖籍地和名字的淵源，還有的說兩岸都是中華兒女、盼更多交流，可以說是接力式表達兩岸都是中國人，「這些都是自然而然的真情流露」。

朱鳳蓮話鋒一轉怒批，賴清德及民進黨有些人出於政治私利，蓄意製造兩岸對立對抗，給這些台灣演藝人員扣上所謂「被迫表態」的帽子，「充分說明兩點：第一，民進黨當局非常心虛，害怕兩岸同胞走近走親，不但刻意忽略台灣要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，還百般打壓污蔑；第二，民進黨當局在加碼製造『綠色恐怖』，讓很多台灣民眾不敢說出心裡話。」

她強調，積極支持台灣演藝人員來大陸參加各類演出活動，共同推進兩岸文化市場繁榮發展，促進兩岸同胞情感共鳴和心靈契合。我們也歡迎台灣的年輕朋友們來大陸觀看各類演出活動，體驗在大陸的精彩生活。

此前，央視微博發文「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」口號，許多演藝圈名人近日都加入轉發，其中包含來自台灣的侯佩岑、歐陽娜娜、張韶涵、辰亦儒、陳喬恩、賴冠霖、顏人中、文淇，以及嫁給大陸男星的楊丞琳、陳妍希。

此外，五月天主唱阿信在鳥巢舉行演唱會時說，「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的。」蔡依林在大陸南昌開唱，也向台下高喊，「我們中國南昌最熱情了對嗎！」陸續掀起陸網熱議。

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