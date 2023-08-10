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大陸 大陸焦點 特派現場

男友生日禮「帶妳去溜冰」　陸18歲女成年禮收「手銬一副」

▲▼18歲少女許願和男友一起去滑冰，男友竟持冰毒當作成年禮。（圖／翻攝微博）

▲18歲少女許願和男友一起去滑冰，男友竟持冰毒當作成年禮。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

江西景德鎮一名18歲少女在生日當天，向男友提出想要去滑冰的願望，沒想到男友竟帶她去吸冰毒，還稱，那可比滑冰好玩多了。原本應該是蛋糕、鮮花、祝福的生日，在男友「精心」準備下，收到了一副「手銬」。

據《極目新聞》報導，該少女在18歲生日當天，向男友提出想去滑冰的生日願望，孰料男友表示，要帶她去溜冰（溜冰即吸食冰毒），那比滑冰好玩多了。

2人來到少女的租屋處，男友拿出精心準備的「禮物」，一個帶著吸管的玻璃壺和一包亮晶晶的白色顆粒。隨後，冰壺和冰毒替代了蛋糕和蠟燭，來為女孩慶祝。經警察調查，接下來的一週，2人又在少女租屋處溜冰。

18歲成年禮換來一張「拘留證」，最終2人因吸食冰毒被景德鎮市公安局查獲。經過調查，男友對其吸食毒品的違法行為供認不諱，被處以治安拘留，少女因收留男友在其租屋處吸食毒品，已涉嫌收留他人吸毒罪，被採刑事強制措施，目前案件還在進一步偵查中。

看完報導的網友在底下留言，「一輩子就這麼毀了，才18歲」，也有網友說，「一個構成引誘他人吸毒罪，另一個構成收留他人吸毒罪，這兩還真的是天造地設的一對」。

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