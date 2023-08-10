　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗泰安鄉公所傳弊案！收賄12年「包庇黑牌廠商」　秘書等4人聲押

▲▼苗栗泰安鄉公所傳出弊案，鄉公所陳姓秘書及3名廠商遭苗檢聲押，另2廠商分別5萬元、3萬元交保。 。（圖／擷自Google街景）

▲苗栗泰安鄉公所（圖）傳出弊案，鄉公所陳姓秘書及3名廠商遭苗檢聲押，另2廠商分別5萬元、3萬元交保。。（圖／擷自Google街景）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗地檢署昨(9日)指揮廉政署中部地區調查組幹員，搜索泰安鄉公所，並約談泰安鄉公所陳姓祕書、公所人員及民間廠商業者多人到案，經檢察官漏夜訊問後，於今（10）日凌晨6時許，將陳姓秘書、投標廠商黃姓男子、張姓父子，依違反政府採購法、圖利、違背職務行賄等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

苗栗地檢署指揮廉政署中部地區調查組長期蒐證後，發現陳姓秘書自從101年任職以來，疑收受賄賂包庇廠商以借牌、詐術投標等方式，投標泰安鄉公所工程。

苗檢昨(9日)凌晨發動搜索、通知（傳喚）訊問行動。經檢察官漏夜訊問，認陳姓秘書涉嫌收受賄賂包庇廠商以非法方式投標泰安鄉公所相關工程之犯罪嫌疑重大，且所犯係違反貪污治罪條例第4條第1項第5款、同條例第6條第1項第4款之違背職務要求賄賂及圖利等罪嫌，為最輕本刑為五年以上之罪，且有逃亡、勾串共犯與證人之虞，於清晨6時許向苗栗地方法院聲請羈押禁見。

另投標廠商黃姓男子、張姓父子涉嫌違反上開條例第6條第1項第4款、第11條第1項之圖利、違背職務交付賄賂等罪嫌，有勾串共犯與證人之虞，亦向苗栗地方法院聲請羈押禁見。

尚有違反政府採購法出借牌照投標之廠商蔡姓男子、洪姓女子則分別諭知以5萬元、3萬元交保。苗栗地檢署強調，仍將就案情尚未完全明朗部分，縝密蒐證，以期毋枉毋縱。

ET快訊
林襄露餡「最喜歡球員」選馬傑森！　1年後換人了
驚悚片！男大生恍神撞10車　騎士被「拖行30m」
快訊／10:02規模4.9地震！　最大震度2級
快訊／賴慧如與男友結婚　登記畫面曝光！
林子偉最快下周披猿袍亮相！　台鋼獲王柏融等4球員
厄瓜多總統候選人遭殺現場！　「連開12槍」民眾尖叫奔逃
30多歲女染食腦變形蟲亡！　台大醫：無治療方法、死亡率99%
快訊／台南暴雨！機場周遭成瀑布　騎士困水中
被酸「號稱要死了卻一直沒死」！　陳文茜：我會去道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南豪雨特報多區積水　警冒雨拉封鎖線維護行車安全

遍地泥漿超慘！南投親愛村成孤島「1400人受困」　居民急拍片求援

天使輪沉船內部影片曝！殘破如遭轟炸　清櫃+抽殘油要花3億

苗栗泰安鄉公所傳弊案！收賄12年「包庇黑牌廠商」　秘書等4人聲押

快訊／高雄大雨狂轟！路樹倒塌狠砸機車騎士　1男緊急送醫

掛急診還2度性騷護理師！伸鹹豬手「摸大腿襲胸」　無業淫男慘了

驚悚片！男大生開車恍神…騎士被撞拖行30m「瘋狂滾圈」輾腰

快訊／台南豪雨水深及膝　機場旁驚見「瀑布」騎士險被沖走！

又是不禮讓行人！婦斑馬線上被左轉車猛撞慘死　驚悚畫面曝光

姊弟戀情殺！恐怖男瘋砍女友12刀　潑汽油想燒死她...車禍曝犯行

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

林襄爆祕戀球星馬傑森！「牽手帶回家」　踩球團禁忌？樂天.經紀人發聲

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

快訊／台南豪雨特報多區積水　警冒雨拉封鎖線維護行車安全

遍地泥漿超慘！南投親愛村成孤島「1400人受困」　居民急拍片求援

天使輪沉船內部影片曝！殘破如遭轟炸　清櫃+抽殘油要花3億

苗栗泰安鄉公所傳弊案！收賄12年「包庇黑牌廠商」　秘書等4人聲押

快訊／高雄大雨狂轟！路樹倒塌狠砸機車騎士　1男緊急送醫

掛急診還2度性騷護理師！伸鹹豬手「摸大腿襲胸」　無業淫男慘了

驚悚片！男大生開車恍神…騎士被撞拖行30m「瘋狂滾圈」輾腰

快訊／台南豪雨水深及膝　機場旁驚見「瀑布」騎士險被沖走！

又是不禮讓行人！婦斑馬線上被左轉車猛撞慘死　驚悚畫面曝光

姊弟戀情殺！恐怖男瘋砍女友12刀　潑汽油想燒死她...車禍曝犯行

快訊／台南豪雨特報多區積水　警冒雨拉封鎖線維護行車安全

遍地泥漿超慘！南投親愛村成孤島「1400人受困」　居民急拍片求援

星宇現增股上市引殺盤　失守30元重挫逾13％

陳冲提醒侯友宜、柯文哲、賴清德　向尼克森學習

當《我獨》韓星地陪！　台大生原本「不知旗安84是誰」：還有聯繫

想要台鋼狀元林子偉　樂天桃猿開3人選+王柏融議約權

買爭鮮gogo米皮捲！她打開瞬間飆粗話　網驚呼：陰天的毛？

天使輪沉船內部影片曝！殘破如遭轟炸　清櫃+抽殘油要花3億

爆美國將「把對烏援助撥給台灣」　澤倫斯基前顧問：台灣很有錢了

華晨中國董座疑涉賄　被香港廉政公署拘留調查

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

社會熱門新聞

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

工廠變砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻怒提告

起底遭丟包21歲女　曝見面原因喊丟臉

車行老闆撞爛G63又欠債百萬　店面遭轟10槍警告

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

副駕男用力一扯　整車衝出國道駕駛慘死

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水連撞10車「1人遭拖行30公尺」

泰國呼麻就沒事？法務部：國內外都辦

快訊／台南清晨暴雨！機場周遭「道路成瀑布」

靜宜女大生淪詐團？他曝超慘下場

快訊／天母男騎單車遭汽車撞飛　意識不清送醫

即／18歲男衝撞待轉區3傷！10多車全毀

阿宏事件重演？台中妹南下見網友被丟包

21歲妙齡女南下見網友　「公園散步」後慘被丟包

更多熱門

相關新聞

被弊案拖10年　府中公辦都更案由皇翔重啟改建

被弊案拖10年　府中公辦都更案由皇翔重啟改建

板橋府中站旁的介壽段146地號公辦都更案，過去曾因弊案而延宕10年，近期重啟招標，今（7日）由皇翔建設（2545）獲選最優申請人。皇翔表示，此案將興建地上19樓住商大樓，但預計2029年底才會完工，目前不急於推案。

台南醫院爆收賄　電腦回扣500...組長慘了

台南醫院爆收賄　電腦回扣500...組長慘了

金溥聰將鎖定「這兩都」查弊案？　郭正亮斷言：一定會打到鄭文燦

金溥聰將鎖定「這兩都」查弊案？　郭正亮斷言：一定會打到鄭文燦

FUN暑假！國道7服務區變身親子館　棒球故事館、Kitty進駐

FUN暑假！國道7服務區變身親子館　棒球故事館、Kitty進駐

高科大5校區停車系統傳弊案總務長遭聲押

高科大5校區停車系統傳弊案總務長遭聲押

關鍵字：

泰安弊案

讀者迴響

熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

林子偉百萬身價換王柏融議約權

大S、具俊曄「家門口擁抱片」首曝光

工廠變砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻怒提告

起底遭丟包21歲女　曝見面原因喊丟臉

車行老闆撞爛G63又欠債百萬　店面遭轟10槍警告

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

副駕男用力一扯　整車衝出國道駕駛慘死

Sandy突直播認「我現在很生氣」！崩潰開罵：真的沒辦法了

具俊曄淚崩認了「以為熙媛會恨我」！

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水連撞10車「1人遭拖行30公尺」

林子偉下周披猿袍　台鋼獲大王等4人　

他公審年輕人不讓位　全場逆風酸爆

更多

最夯影音

更多
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面