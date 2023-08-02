衛福部台南醫院集體收賄　「1部電腦回扣500」收賄10年貪組長慘了

▲衛福部台南醫院被爆集體收賄弊案，電腦業者10年來以送現金回扣、招待喝花酒等方式，行賄醫院4名資訊採購承辦人員及主管。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

衛福部台南醫院被爆集體收賄！電腦業者10年來以送現金回扣、招待喝花酒等方式，行賄醫院4名資訊採購承辦人員及主管，台南醫院表示，本案涉案4人2022年已進行懲處，其中1名組長已離職，醫院將全力配合司法調查。

衛生福利部台南醫院發表聲明指出，2022年9月20日上午8時30分許，台中市查處調查官以刑事案件需要，持函調閱2012年至2022年資訊周邊設備，以及耗材採購案文件，並約詢資訊組4名人員。當日4名人員均於9月21日凌晨由檢察官交保候傳，其中1人為資訊組任務編組組長，立即暫停並調離主管職務，該名人員並於2022年11月1日離職，醫院於2022年第24次考績委員會提出4名人員之行政懲處。

事發後，醫院立即檢視及盤點有關資訊類相關耗材請購流程、備品盤點、核銷等管理規則，請相關單位落實請購核銷，及相關內部控制機制，並由院長主持召開全院主管會議，加強辦理廉政倫理宣導。因本案已進入司法偵查程序，醫院將全力配合司法調查。

據了解，台中檢調2022年底接獲檢舉，科技公司林姓負責人，涉嫌從2012至2022年間，行賄嘉義、朴子及台南三家部立醫院的6名採購主管與資訊管理師，放任林男向其他公司借牌，並以製作不實報價單等方式圍標，不法得標高達數千萬元。林男到案後坦承犯行，並轉當汙點證人，讓涉嫌收賄6人無法脫罪。

其中台南醫院部分涉案人4人，林男多次拜會台南醫院資訊室人員，多次招待在台中知名酒店喝花酒，而後再與陳姓資訊室組長餐敘，雙方達成協議，以一支碳粉匣100元、一台電腦主機500元當作回扣，10年來陳姓組長涉嫌取得上百萬元回扣。