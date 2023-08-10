美祭對中投資限令！　陸商務部：保留採取措施的權利

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統拜登於當地時間9日簽署了關於「對華投資限制」的行政命令，該命令將嚴格限制美國對中國敏感技術領域的投資，並要求美企就其他科技領域的在華投資情況向美政府進行通報。中國駐美大使館批評，美國新投資限制將嚴重損害中美企業和投資者的利益，中方非常失望。大陸商務部表示，將保留採取措施的權利。

中國駐美國使館發言人劉鵬宇同日晚些時候作出回應，表示非常遺憾，「儘管中方一再表示深切關注，但美方仍繼續實施新的投資限制。中方對此非常失望。」劉鵬宇說，「中美經貿關係的本質是互利共贏的。雙向投資是雙邊貿易的重要組成部分。」

大陸商務部10日上午以發言人名義發布新聞稿表示，「我們注意到美方發布對外投資審查行政令」。

新聞稿指出，美方限制本國企業對外投資，打著「去風險」的幌子在投資領域搞「脫鉤斷鏈」，嚴重背離美方一貫提倡的市場經濟和公平競爭原則，影響企業正常經營決策，破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈安全，中方對此表示嚴重關切，將保留採取措施的權利。

大陸商務部強調，尊重市場經濟規律和公平競爭原則，不要人為阻礙全球經貿交流與合作，不要為世界經濟恢復增長設置障礙。

關於該行政命令，路透社在最新報導中稱，授權美國財政部禁止或限制美國在包括半導體和微電子、量子信息技術和人工智能係統三個領域對中國實體的投資。

報導稱，拜登在給國會的一封信中聲稱，他宣布國家進入緊急狀態，是為應對中國等國家「在軍事、情報、監視或網絡能力等重要敏感技術和產品方面的進步所帶來的威脅」。該行政命令並將中國以及香港同澳門特別行政區，列為受關注的國家與地區。