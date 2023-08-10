　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美祭對中投資限令！　陸商務部：保留採取措施的權利

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統拜登於當地時間9日簽署了關於「對華投資限制」的行政命令，該命令將嚴格限制美國對中國敏感技術領域的投資，並要求美企就其他科技領域的在華投資情況向美政府進行通報。中國駐美大使館批評，美國新投資限制將嚴重損害中美企業和投資者的利益，中方非常失望。大陸商務部表示，將保留採取措施的權利。

中國駐美國使館發言人劉鵬宇同日晚些時候作出回應，表示非常遺憾，「儘管中方一再表示深切關注，但美方仍繼續實施新的投資限制。中方對此非常失望。」劉鵬宇說，「中美經貿關係的本質是互利共贏的。雙向投資是雙邊貿易的重要組成部分。」

大陸商務部10日上午以發言人名義發布新聞稿表示，「我們注意到美方發布對外投資審查行政令」。

新聞稿指出，美方限制本國企業對外投資，打著「去風險」的幌子在投資領域搞「脫鉤斷鏈」，嚴重背離美方一貫提倡的市場經濟和公平競爭原則，影響企業正常經營決策，破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈安全，中方對此表示嚴重關切，將保留採取措施的權利。

大陸商務部強調，尊重市場經濟規律和公平競爭原則，不要人為阻礙全球經貿交流與合作，不要為世界經濟恢復增長設置障礙。

關於該行政命令，路透社在最新報導中稱，授權美國財政部禁止或限制美國在包括半導體和微電子、量子信息技術和人工智能係統三個領域對中國實體的投資。

報導稱，拜登在給國會的一封信中聲稱，他宣布國家進入緊急狀態，是為應對中國等國家「在軍事、情報、監視或網絡能力等重要敏感技術和產品方面的進步所帶來的威脅」。該行政命令並將中國以及香港同澳門特別行政區，列為受關注的國家與地區。

ET快訊
林襄露餡「最喜歡球員」選馬傑森！　1年後換人了
驚悚片！男大生恍神撞10車　騎士被「拖行30m」
快訊／10:02規模4.9地震！　最大震度2級
快訊／賴慧如與男友結婚　登記畫面曝光！
林子偉最快下周披猿袍亮相！　台鋼獲王柏融等4球員
厄瓜多總統候選人遭殺現場！　「連開12槍」民眾尖叫奔逃
30多歲女染食腦變形蟲亡！　台大醫：無治療方法、死亡率99%
快訊／台南暴雨！機場周遭成瀑布　騎士困水中
被酸「號稱要死了卻一直沒死」！　陳文茜：我會去道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華晨中國董座疑涉賄　被香港廉政公署拘留調查

迎戰颱風卡努　黑龍江尚志市宣布：停班停課3天

強迫人工流產、騙女當小三　陸籃球國手遭爆渣男行徑

美祭對中投資限令！　陸商務部：保留採取措施的權利

陸直播一姐逃稅遭罰60億　改推「AI虛擬人帶貨」復活

度過浪漫夏夜！　兩岸青年聯歡營地「賞煙花聽台青唱歌」

兩岸建構大賽限3天完工　台生「自扛材料」赴陸克服難題

銘傳「5人娘子軍」奪冠！　兩岸15所大學PK建築創意　

幼稚園負責人怒毆家長「誰攔打誰」　警察面前上演全武行

麻生太郎訪台談台海　大陸外交部痛批「大放厥詞」：提出嚴正交涉

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

林襄爆祕戀球星馬傑森！「牽手帶回家」　踩球團禁忌？樂天.經紀人發聲

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

華晨中國董座疑涉賄　被香港廉政公署拘留調查

迎戰颱風卡努　黑龍江尚志市宣布：停班停課3天

強迫人工流產、騙女當小三　陸籃球國手遭爆渣男行徑

美祭對中投資限令！　陸商務部：保留採取措施的權利

陸直播一姐逃稅遭罰60億　改推「AI虛擬人帶貨」復活

度過浪漫夏夜！　兩岸青年聯歡營地「賞煙花聽台青唱歌」

兩岸建構大賽限3天完工　台生「自扛材料」赴陸克服難題

銘傳「5人娘子軍」奪冠！　兩岸15所大學PK建築創意　

幼稚園負責人怒毆家長「誰攔打誰」　警察面前上演全武行

麻生太郎訪台談台海　大陸外交部痛批「大放厥詞」：提出嚴正交涉

快訊／台南豪雨特報多區積水　警冒雨拉封鎖線維護行車安全

遍地泥漿超慘！南投親愛村成孤島「1400人受困」　居民急拍片求援

星宇現增股上市引殺盤　失守30元重挫逾13％

陳冲提醒侯友宜、柯文哲、賴清德　向尼克森學習

當《我獨》韓星地陪！　台大生原本「不知旗安84是誰」：還有聯繫

想要台鋼狀元林子偉　樂天桃猿開3人選+王柏融議約權

買爭鮮gogo米皮捲！她打開瞬間飆粗話　網驚呼：陰天的毛？

天使輪沉船內部影片曝！殘破如遭轟炸　清櫃+抽殘油要花3億

爆美國將「把對烏援助撥給台灣」　澤倫斯基前顧問：台灣很有錢了

華晨中國董座疑涉賄　被香港廉政公署拘留調查

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

大陸熱門新聞

「田徑女神」右手刺青陸網震驚！甜美人設破滅

陸直播一姐遭罰60億　改推「AI虛擬人帶貨」

網美景點拍照溺水至少7死　絕命片曝！

兩岸建構大賽限3天完工　台生表現亮眼

絕對是真愛！阿公開法拉利載超年輕正妹　兩人結婚了

兩岸青年度過浪漫夏夜

陸男捨不得丟下寵物　花16萬帶67隻貓狗搬家

11歲弟不堪霸凌走絕路！27字遺書指認兇手

幼稚園老闆毆家長　警察面前開打

陸15歲女拒買200元水果　竟被店家辱罵

10個新生兒9人絕症？「被詛咒的醫院」太驚悚

用「王水」溶金！他清洗金戒指取回竟少8克

強迫人工流產、騙女當小三 陸籃球國手遭爆渣男行徑

銘傳建築系「5人娘子軍」奪冠！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

林子偉百萬身價換王柏融議約權

大S、具俊曄「家門口擁抱片」首曝光

工廠變砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻怒提告

起底遭丟包21歲女　曝見面原因喊丟臉

車行老闆撞爛G63又欠債百萬　店面遭轟10槍警告

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

副駕男用力一扯　整車衝出國道駕駛慘死

Sandy突直播認「我現在很生氣」！崩潰開罵：真的沒辦法了

具俊曄淚崩認了「以為熙媛會恨我」！

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水連撞10車「1人遭拖行30公尺」

林子偉下周披猿袍　台鋼獲大王等4人　

他公審年輕人不讓位　全場逆風酸爆

更多

最夯影音

更多
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面