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關公神像分3種！命理師示警「拜對加分、拜錯虧本」　2種人不能拜

▲關聖帝君是華人社會中地位崇高的神祇之一。（圖／CFP）

▲關聖帝君是華人社會中地位崇高的神祇之一。（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

農曆6月24日為「關聖帝君」的誕辰紀念日，也就是今年是國曆8月10日，不少信眾會趁著這天到主祀關聖帝君的宮廟祝壽參拜。對此，命理師楊登嵙表示，關公神像有文、武、封官端坐三大類，求智慧、求財、求升官各有不同，「拜對大加分，拜錯可能會虧本」，另外有2種人也不建議拜關公，否則恐會遭受懲罰。

楊登嵙指出，文職工作、文官、學生適合拜「文關公」，此關公神像手拿「春秋」書卷，代表關公讀書沈思，書本有開和闔兩種，但若是手中拿的是「開本」的關公像，「開本」台語諧音近似「虧本」，生意人就不要拜這種神像。

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武關公」則是手拿青龍偃月刀，適合做生意的人的人拜，但關公的刀刃最好向內。楊登嵙表示，「武關公」神像還有一種是騎赤兔馬的，通常從事運輸業的貨運、航空、計程車業，還有在外忙奔忙的業務、保險仲介等行業都很適合來拜，可以獲得關聖帝君的庇佑出入順利平安，業績暢旺。

最後則是封官後端坐、手拂鬚或持笏板的關公神像，楊登嵙透露，這類關公神像在宮廟最常見，不管文職、讀書人或軍警、生意人都可以拜。

楊登嵙提醒，關公神像分文武，「拜對大加分，拜錯可能會虧本」，但是用不當手段賺錢或犯法者，見不得光行業、當人小三、小王等兩種人最好不要拜關公，否則不只無法獲庇佑，且是自投羅網，會受到懲罰。另外，適合求正財，想要中大獎發橫財，來求偏財運者較不適合，否則來拜關恐怕遭身旁的兵將出手懲罰，但若願意痛改前非者，可以祭拜。

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