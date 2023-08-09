關公8／10聖誕！命理師點名「5族群」必拜

▲「關聖帝君」關公。（圖／達志影像）

記者鄒鎮宇／綜合報導

關羽是三國時期非常有名的武將，其驍勇善戰、為人忠心，又對朋友忠肝義膽，更有著「斬顏良誅文醜」、「過五關斬六將」、「單刀赴會」等光輝戰績，讓許多人都十分崇拜，因此在民間被民眾奉為「關聖帝君」，因武勇忠義被視為武聖，農曆6月24日為其誕辰紀念日，今年是國曆8月10日。對此，民俗專家高宏寓列出最佳的祭拜時間及5族群。

高宏寓表示，關公聖誕的10日這天，最佳祭拜時間為卯時「5時10分至6時50分」、未時「13時10分至14時20分」、申時「15時10分至16時50分」、酉時「17時10分至18時50分」、戌時「19時10分至20時00分」、亥時「23時10分至24時00分」。

▲民俗專家高宏寓列出適合祭拜的時間點。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



高宏寓指出，無論祭拜哪尊神明，最重要的就是心誠則靈；因奇數為陽、偶數為陰，所以祭拜時供品以奇數為佳，可準備3種水果加上茶酒、葷食、甜食及金紙等。

高宏寓表示，關公被視為「正義化身」、「武財神」，也傳說是朱衣神君的轉世，以「文衡聖帝」位列「五文昌帝君」，再加上百姓祈求關公斬妖除魔，破除瘟神等，因此「軍警、商人、學生、求職者、求健康者」都必拜。